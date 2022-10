70 άτομα από κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Yale, Columbia, Harvard, Princeton, Johns Hopkins κ.α θα έρθουν στην Ελλάδα προκειμένου να γεφυρώσουν τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και να συνεργαστούν με πολλαπλά οφέλη για όλους όπως: στο εγγύς μέλλον οι φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με συναδέλφους τους από τα AEI των ΗΠΑ και μεταξύ άλλων να κάνουν από κοινού έρευνα, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία ή και να πάρουν κοινά ή διπλά πτυχία.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, στην πραγματικότητα πρόκειται για την μεγαλύτερη αντιπροσωπεία ξένων ΑΕΙ, που θα έρθουν στη χώρα μας τον Νοέμβριο, μία επίσκεψη που έχει χαρακτηριστεί και από τις δύο πλευρές ως ορόσημο στην επιβεβαίωση της συνεργασίας των δύο χωρών, με την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ αυτή τη φορά στον τομέα της Εκπαίδευσης. «Είναι μία πραγματικά ιστορική επίσκεψη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία πανεπιστημίων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τόνισε, η μορφωτική ακόλουθος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Shanna Dietz Surendra.

Το εγχείρημα συνδυασμού δύο εκπαιδευτικών συστημάτων δύο διαφορετικών χωρών είναι σίγουρα μία πρόκληση και όπως είπε η ακόλουθους της πρεσβείας στο ΑΠΕ «σίγουρα, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι δομές είναι διαφορετικές στις δύο χώρες, αλλά νομίζω ότι η βασική μας ομοιότητα υπερτερεί των διαφορών μας, και αφορά στον τρόπο που συνολικά αντιλαμβανόμαστε την Εκπαίδευση. Και για τις δύο πλευρές, ο βασικός στόχος της Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και η διαφύλαξη των αξιών της ακαδημαϊκής ελευθερίας του λόγου και ακεραιότητας».

Τα μεγάλα «ατού» των πανεπιστημίων Ελλάδας και ΗΠΑ

Τα αμερικάνικα πανεπιστήμια διακρίνονται για την εξωστρέφεια τους την κινητικότητα και την ευελιξία των φοιτητών τους και σε αυτόν τον τομέα τα δικά μας πανεπιστήμια μπορούν να γίνουν δέκτες τεχνογνωσίας. Από την άλλη, τα ελληνικά ΑΕΙ έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό και αυτό δεν αφορά μόνο στην «τεχνογνωσία» σε

ακαδημαϊκά αντικείμενα, όπως είναι η Ιστορία και η Φιλοσοφία, αλλά στην εντοπιότητα της γένεσης των επιστημών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, είναι ανεκτίμητη η δυνατότητα για έναν φοιτητή αρχαιολογίας να περάσει μέρος των σπουδών του στην Ελλάδα, βλέποντας και παρακολουθώντας στην πράξη ανασκαφές.

Πώς θα ξεπεραστούν τα νομικά και τεχνικά προβλήματα

Το βασικό είναι, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Dietz Surendra, ότι υπάρχει η καλή θέληση από όλες τις πλευρές να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που θα ανακύψουν. «Είναι μία πρόκληση το να γεφυρωθούν τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει η θέληση και από πολιτικής πλευράς και από πλευράς ακαδημαϊκών. Για αυτό το λόγο ειδικοί σύμβουλοι, που θα επισκεφθούν επίσης την Ελλάδα, αναμένεται να επωμιστούν το βάρος της υπερκέρασης των όποιον δομικών εμποδίων ανακύψουν».

Τα 30 πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Αναλυτικά, η αντιπροσωπεία των αμερικανικών πανεπιστημίων που θα έρθει στην Ελλάδα θα αποτελείται από εκπροσώπους των εξής πανεπιστημίων:

California Polytechnic State University

Carnegie Mellon University

Columbia University

George Mason University

Harvard University

Indiana University

Johns Hopkins University

Joliet Junior College

Lehigh University

Michigan State University

Ohio Northern University

Princeton University

Roger Williams University

Rutgers University

Stockton University

Tufts University

University of Alabama

University of California, Berkeley

University of Cincinnati

University of Delaware

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Kentucky

University of South Alabama

University of Southern California, Viterbi School of Engineering

University of Texas – Health Science Center

Wayne State University

Widener University

William & Mary

Yale University

York College of Pennsylvania