Στο πλαίσιο υπηρεσιακής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες, από 2 έως 9 Απριλίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αποστόλης Δημητρόπουλος, συνοδευόμενος από τους υπευθύνους της δράσης για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων Study in Greece, Αν. Καθηγητή Χρήστο Μιχαλακέλη και Δρ. Θοδωρή Παπαϊωάννου, επισκέφθηκαν την Βοστώνη και την Ουάσιγκτον.

Κύριος στόχος του ταξιδιού ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο πόλεων σχετικά με τις δράσεις και τη στρατηγική για την προώθηση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η διερεύνηση του ενδιαφέροντος έγκριτων αμερικανικών πανεπιστημίων για ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών με πανεπιστήμια της χώρας μας. Το πρόγραμμα της επίσκεψης διαμορφώθηκε από τον Γενικό Πρόξενο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Στράτο Ευθυμίου στη Βοστώνη, και τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στην Ουάσινγκτον (Θ. Μπιζάκης, Σ. Ακτύπης, Ν. Παπαδόπουλος, Χ. Φιορέντζη), υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Πρέσβεως της Ελλάδας στις Η.ΠΑ Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και σε συνεργασία με τους Έλληνες ακαδημαϊκούς Δρ. Κέλλυ Πολυχρονίου από το Boston University και τον Δρ. Νικόλα Πρεβελάκη απο το Harvard.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις σε κορυφαία πανεπιστήμια της Βοστώνης και της Ουάσιγκτον, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους του State Department και του Institute for International Education των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ενώ πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς -Έλληνες και μη, και με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, της Εκκλησίας και ελληνικών σχολείων των περιοχών.

Στη Βοστώνη, πρώτο σταθμό της επίσκεψης, η ελληνική αποστολή συναντήθηκε με καθηγητές και εκπροσώπους του Harvard, του Boston University, του Roger Williams University, του Hellenic Institute of Advanced Studies (HIAS), του Hellenic College Holy Cross και του Μαλιώτειου Πολιτιστικού Κέντρου.

Ειδικότερα, συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με το προεδρείο του Hellenic Institute of Advanced Studies (HIAS), αποτελούμενο από τους ακαδημαϊκούς Πέτρο Κουμουτσάκο και Ευθύμη Καξίρα, Καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard, και τον Μιχάλη Τριανταφύλλου, καθηγητή του MIT, τον πρόεδρο του ιδρύματος Hellenic College Holy Cross, George M. Cantonis, την κα Alison Sprague, Study Abroad Office Program Manager του Boston University, τον Brian Williams, Chief of Staff του Roger Williams University, καθώς και με φοιτητές που σπουδάζουν ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Η ελληνική αποστολή συνομίλησε με διαπρεπείς επιστήμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Boston University, όπως oι Prof. James Uden, Chair of the Department of Classical Studies, Prof. Chris Dellarocas, Associate Provost for Digital Learning and Innovation, Paul Katsafanas, Professor of Philosophy and Director of Graduate Studies, Prof. Vasilis Zikopoulos, Director of the Human Systems Neuroscience Laboratory, Prof. Arun Upneja, Dean at the School of Hospitality/Tourism, Lecturer Eleni Granas, Christos Cassandras, Professor of Electrical and Computer Engineering, Head of Division of Systems Engineering, και από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Harvard University με την Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης Dr Ευρυδίκη Γεωργαντέλη, τις Dr Vasileia Digidiki και Dr Natalia Linos, υπεύθυνες του καινοτόμου προγράμματος Summer Program on Migration and Refugee Studies, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας IAPP-Greece του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας με το Institute for International Education των ΗΠΑ, τον David Elmer, Prof. of Greek Literature, την Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής, την Elaine Papoulias, Εxecutive Director of the Minda de Gunzburg Center for European Studies (CES) και την Iόλη Καλαβρέζου, Dumbarton Oaks, Professor of Byzantine Art History .

Σε ειδική εκδήλωση στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη ο Γενικός Πρόξενος Στράτος Ευθυμίου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποστόλη Δημητρόπουλο παρουσίασαν το όραμα και τη στρατηγική της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων σε διακεκριμένους καλεσμένους από τον ακαδημαϊκό κι επιστημονικό κόσμο της Βοστώνης.

Στην Ουάσιγκτον, δεύτερο σταθμό της επίσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος έγινε δεκτός στο State Department από τον Ethan Rosenzweig, Deputy Assistant Secretary for Academic Affairs. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Marianne Craven, Academic Programs Managing Director και Amelia Vanderlaan, Study Abroad Program Officer.

Η ελληνική αποστολή συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Institute for International Education, Dr. Allan E. Goodman, ο οποίος συντονίζει εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς το πρόγραμμα συνεργασίας των ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων IAPP GREECE.

Πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με εκπροσώπους των ομογενειακών οργανώσεων AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association) AHI (American Hellenic Institute), Daughters of Penelope, HALC (Hellenic American Leadership Council), Hellenic Society Prometheus, και με τον Executive Director της National Hellenic Society, Art Dimopoulos, καθώς και με εκπροσώπους ελληνικών σχολείων της περιοχής.

Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Center for Hellenic Studies του Harvard University, όπου συνάντησε τον Διευθυντή Mark J. Schiefsky, την Ζωή Λάφη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου και την Γιώτα Μπατσάκη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Dumbarton Oaks.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Ελληνική Πρεσβεία, με θέμα τις Διατλαντικές Σχέσεις, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της δράσης Study in Greece. Συμμετείχαν 30 προπτυχιακοί φοιτητές από το European Club του Georgetown University, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι Εδρών Νεοελληνικών Σπουδών και εκπρόσωποι γραφείων Study Abroad των πανεπιστημίων της περιοχής.

Σε όλες τις συναντήσεις που έλαβαν χώρα στην Βοστώνη και στην Ουάσιγκτον διαπιστώθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση η ισχυρή διάθεση για συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια και συνεισφορά στη ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν νέες ιδέες και προτάσεις για περαιτέρω συνεργασία μέσω ιδίως δι-ιδρυματικών συμφωνιών και της επέκτασης των προγραμμάτων study abroad και semester abroad που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς και την προώθηση των αγγλόφωνων προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων στις ΗΠΑ.

Οι επαφές και συνομιλίες με τους Έλληνες επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι εξέφρασαν τη ισχυρή βούληση να συμβάλουν στο έργο της ελληνικής πλευράς, επιβεβαίωσαν, αφενός τη σημασία του εγχειρήματος της διεθνοποίησης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, και αφετέρου ανέδειξαν το σπουδαίο ρόλο που μπορούν να παίξουν στην κατεύθυνση αυτή οι διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς και οι ομογενειακές οργανώσεις στις ΗΠΑ.