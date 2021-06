Η σύσταση θα ασχοληθεί με όλους τους τύπους και τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & N., στο πλαίσιο της παρακολούθησης των πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, γνωστοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει μία ανοικτή δημόσια διαβούλευση η οποία θα συνεισφέρει σε μία πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Αειφορία.

Η σύσταση θα ασχοληθεί με όλους τους τύπους και τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική έρευνα μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Dear all,

The European Commission has opened up an open public consultation to feed into a proposal for a Council Recommendation on Education for Environmental Sustainability later this year. The Recommendation will deal with all types and levels of education, including vocational education and training (VET) and Adult Learning (AL).

We warmly invite you to complete the survey and send in position papers to help us gather expert views and strengthen our evidence base, in particular in the areas you are responsible for.

We count on your support!

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Environmental-sustainability-education-and-training/public-consultation_en

DEADLINE: 24 September 2021

