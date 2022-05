H συγκεκριμένη κατάταξη δημοσιεύεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, και η φετινή έκδοση είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σε συμμετοχή Πανεπιστημίων.

Το ΕΚΠΑ στα 100 πρώτα πανεπιστήμια παγκοσμίως σε θέματα ισότητας των φύλων και μείωσης κοινωνικών ανισοτήτων Το ΕΚΠΑ στην 75η θέση παγκοσμίως για την πολιτική του σε θέματα ισότητας των φύλων και στην 81η θέση για τις δράσεις του που αφορούν την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, σύμφωνα με την Κατάταξη ΤΗΕ Impact Ranking.

Ανακοινώθηκε από τον έγκριτο φορέα Times Higher Education, η πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία εκτίμηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

H συγκεκριμένη κατάταξη δημοσιεύεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, και η φετινή έκδοση είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σε συμμετοχή Πανεπιστημίων, περιλαμβάνοντας 1.524 Ιδρύματα από 110 χώρες και περιφέρειες σε 18 πίνακες – έναν για κάθε έναν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), καθώς και μία συνολική κατάταξη.

Στη συνολική κατάταξη ηγείται φέτος ένα αυστραλιανό πανεπιστήμιο, αλλά καμία χώρα δεν φαίνεται κυριαρχεί στην πρώτη δεκάδα. Και η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξαιρετικά υψηλές θέσεις και διακρίσεις σε επιμέρους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των Πανεπιστημίων αυξήθηκε κατά 26% σε σχέση με πέρυσι (1406 φέτος από 1115 το 2021).

Τα αποτελέσματα της κατάταξης επιβεβαιώνουν την σημαντική επίδραση που ασκεί το ΕΚΠΑ στην βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην παιδεία και την υγεία. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται συνολικά στις θέσεις 401-600 παγκοσμίως μεταξύ 1.406 Πανεπιστημίων με συνολική βαθμολογία 71,4/100 για το έναντι του 68,7/100 που έλαβε το 2021, και στην 1η θέση μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης μεταξύ των έντεκα ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη (βλέπε Πίνακα 1) Το ΕΚΠΑ βαθμολογήθηκε και στους 8 στόχους στην αξιολόγηση των οποίων συμμετείχε παρέχοντας στοιχεία. από τους 17, με την βαθμολογία που έλαβε σε ορισμένους εξ αυτών να είναι και φέτος εξαιρετική.

Πιο συγκεκριμένα: Στον Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων (Gender Equality), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 75η Θέση παγκοσμίως μεταξύ των 938 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 67,9/100 Στον Στόχο 10: Μείωση Ανισοτήτων (Reduced Inequalities) το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 81η Θέση στον κόσμο μεταξύ 796 Πανεπιστημίων με βαθμολογία 74,1 στα 100

Στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 1180 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 69,8/100

Στον Στόχο 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Industry, Innovation and Infrastructure), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 785 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 73/100 Στον Στόχο 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (Decent Work and Economic Growth), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως μεταξύ των 849 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 64/100

Στον Στόχο 3: Καλή Υγεία και Ευημερία (Good Health and Wellbeing), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως μεταξύ των 1101 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 63,9/100 Στον Στόχο 16: Ειρήνη – Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί (Peace, Justice and Strong Institutions), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως μεταξύ των 809 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 57,9/100 Στον Στόχο 17: Συνεργασία για την Επίτευξη Στόχων (PARTNERSHIP FOR THE GOALS), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 801-1000 παγκοσμίως μεταξύ των 1438 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 49,2/100

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD/26160-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-100-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD