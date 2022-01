Ξεκινά η συνεργασία του Πανεπιστημίου του Harvard, μέσω της Σχολής Δημόσιας Υγείας «Harvard Chan School», και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Harvard Chan School και το ΕΚΠΑ θα συνεργαστούν για:

1. Να προσφέρουν ευκαιρίες για κοινή διδασκαλία και μάθηση ενώνοντας τις κοινότητες του Harvard Chan School και του ΕΚΠΑ σε ένα κοινό σκοπό.

2. Να παρέχουν τη δυνατότητα σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές, που είναι οι ίδιοι πρόσφυγες και αναγκαστικοί μετανάστες, να συμμετέχουν με την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη.

3. Να εισαγάγουν καινοτόμες προοπτικές στην εξέλιξη της εφαρμοσμένης μεταναστευτικής έρευνας (π.χ. διερευνώντας αποτελεσματικές στρατηγικές υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους, αναπλαισιώνοντας τις κεντρικές προτεραιότητες της μεταναστευτικής διαχειριστικής πολιτικής).

Τα δύο Πανεπιστήμια μέσω της συνεργασίας τους θα οργανώσουν ένα εντατικό θερινό σχολείο για Προσφυγικές και Μεταναστευτικές Σπουδές, διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο θα συνδυάζει διαλέξεις, σεμινάρια και εργασίες πεδίου σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που θα καλύπτει τις νομικές, πολιτικές, ιατρικές και επικοινωνιακές διαστάσεις των υπαρχουσών περιφερειακών μεταναστευτικών ροών και προτύπων. Επίσης, θα παράσχουν την ευκαιρία για φοιτητές του Harvard Chan School να ασχοληθούν με συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα FXB (FXB Center for Health and Human Rights) στο Harvard Chan School και σε συνεργασία με τον Κόμβο Αριστείας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση του Ε.Κ.Π.Α., το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του.

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας θα υπάρξει διεύρυνση της ικανότητας του Κέντρου για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα FXB (FXB Center for Health and Human Rights) στο Harvard Chan School να φέρει κοντά ομάδες επαγγελματιών, διδακτικό προσωπικό και άλλους ειδικούς για να αναλύσουν και να διατυπώσουν προτάσεις για στοχευμένες πολιτικές και να συνεργαστούν προς την θέσπιση πολιτικών παρεμβάσεων για την πραγμάτωση των ευρημάτων. Οι φοιτητές και των δύο Πανεπιστημίων θα είναι στο επίκεντρο αυτών των δράσεων.

O Κόμβος Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση του Ε.Κ.Π.Α. αποτελεί μια διεπιστημονική συνεργασία 4 Σχολών και Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.: της Νομικής Σχολής, με συντονίστρια την καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, της Σχολής Επιστημών Υγείας, με συντονιστή τον καθηγητή και Κοσμήτορα Εμμανουήλ Πικουλή, κάτοχο έδρας Jean Monnet in Humanitarian Medicine and Response in Action, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με συντονίστρια την καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, κάτοχο έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με συντονιστή τον καθηγητή και Πρόεδρο Γεώργιο Πλειό.

«H εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αποτελεί», όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, «σημαντικό στρατηγικό στόχο. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου και την ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωμίας του. Το ΕΚΠΑ συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, διεθνή δίκτυα Πανεπιστημίων, καθώς και εκπαιδευτικές οργανώσεις παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών συνεργασιών και της κινητικότητας των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών και του λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του. Η προώθηση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών μέσω Διεθνών Συμφωνιών Συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π. του ΕΚΠΑ να συνεργαστούν αποτελεσματικά με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, κ.ά.) και τη συμμετοχή σε διδακτικές δραστηριότητες και διαλέξεις που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης».