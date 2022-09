To Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και το ΜΠΣ «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: RELANG «Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference ».

To επιμορφωτικό σεμινάριο με επιμέρους βιωματικά εργαστήρια, τριήμερης διάρκειας θα διεξαχθεί στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Παράρτημα Αθήνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην οδό Γραβιάς 4-6.

Οι εμπειρογνώμονες που θα πραγματοποιήσουν την επιμορφωτική δράση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών θα είναι οι κ.κ.:

– José Noijons, Συντονιστής της Ομάδας RELANG, ειδικός στην αξιολόγηση γλωσσών, μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Μέτρησης της Ολλανδίας και

– Gábor Szabó, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στην Αγγλική Γλώσσα, με ειδίκευση στην αξιολόγηση ξένων γλωσσών και στην εκμάθηση/διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Pécs, Ουγγαρία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό πεδίο τη διδακτική/εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης και επιλογής, μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (IΣΠ), Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ), Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ), Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) και Language Education for Refugees and Migrants (LRM). Eπίσης, θα συμμετάσχει εκπαιδευτικό προσωπικό μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., ΕΔΙΠ και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως και από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η επιμόρφωση στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών των συμμετεχόντων σε αυτή και στην υποστήριξη πρακτικών αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα επικεντρωθεί στη διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών και των γλωσσικών, επικοινωνιακών, διαπολιτισμικών/πολυπολιτισμικών ικανοτήτων που καλούνται να καλλιεργήσουν και να αποκτήσουν οι φοιτητές (απόφοιτοι) Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμών και Φιλολογιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR): εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση.

Έμφαση θα δοθεί παράλληλα στον καθορισμό των κριτηρίων και των τρόπων αξιολόγησης των παραπάνω ικανοτήτων, επεξηγώντας τη συνάφεια τους με τις προτάσεις αξιολόγησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (έκδ. 2020, Companion Volume). Θα ληφθούν υπόψιν διδακτικοί στόχοι και διαφοροποιημένα προφίλ φοιτητών σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Θεματικά πεδία των επιμέρους βιωματικών δράσεων και εργαστηρίων :

– Relating foreign/second language curricula to the CEFR and its Companion

Volume

– Alternative, continuous methods of assessment in line with the CEFR and the

Companion Volume

Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα συμμετάσχουν σε αυτήν όσοι έχουν επιλεγεί κατόπιν σχετικής Πρόκλησης του Ε.Α.Π.

