Θα λειτουργήσει και φέτος για τους εκπαιδευτικούς μέλη της Δ.Ο.Ε, της Ο.Λ.Μ.Ε. και των δυο Ομοσπονδιών των Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας η κατασκήνωση στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.

Η ανακοίνωση:

Τα καταλύματα της κατασκήνωσης είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων κλιματιζόμενων οικίσκων δυναμικότητας έως 4 κλινών, με ψυγείο, WC, ντουλάπα, τραπέζι και καρέκλες όπου θα φιλοξενηθούν οι εκπαιδευτικοί με τις οικογένειές τους. Η διάρκεια της παραμονής ορίζεται σε δυο εβδομάδες.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

Α. Για του κατασκηνωτές:

1η – 11 Ιουλίου με αναχώρηση 25 Ιουλίου 2021 (μεσημέρι)

2η – 26 Ιουλίου με αναχώρηση 8 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

3η – 9 Αυγούστου με αναχώρηση 22 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

4η– 23 Αυγούστου με αναχώρηση 5 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

5η – 6 Σεπτεμβρίου με αναχώρηση 15 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

Β. Για τις ομάδες εργασίας:

1η – 7 Ιουλίου με αναχώρηση 25 Ιουλίου 2021 (μεσημέρι)

2η – 25 Ιουλίου (μεσημέρι) με αναχώρηση 8 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

3η – 8 Αυγούστου (μεσημέρι) με αναχώρηση 22 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

4η– 22 Αυγούστου (μεσημέρι) με αναχώρηση 5 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

5η – 5 Σεπτεμβρίου (μεσημέρι) με αναχώρηση 19 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

Οι δικαιούχοι και οι φιλοξενούμενοι για να συμμετέχουν θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την άφιξή τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση αρνητικού self test 24 ώρες πριν την άφιξη. Για τη βεβαίωση του αρνητικού self test θα πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr/ να δηλώσετε το αποτέλεσμα του self test και έπειτα να εκτυπώσετε τη δήλωση.

α) συμμετοχή στην ομάδα λειτουργίας των κατασκηνώσεων

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας παραχωρεί μόνο τους οικίσκους και η ευθύνη καθαριότητας των οικίσκων και των κοινόχρηστων χώρων επιβαρύνουν τους χρήστες και για να υπάρξει η δυνατότητα ομαλής λειτουργίας των κατασκηνώσεων είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν μια σειρά από ενέργειες. Μία από αυτές είναι και η στελέχωση της Ομάδας Λειτουργίας των κατασκηνώσεων. Η Ομάδα θα έχει ως έργο της την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας των κατασκηνώσεων (επιτήρηση – επίβλεψη χώρων, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, φύλαξη εισόδων, τήρηση κανόνων λειτουργίας, ευθύνη πυρασφάλειας, δραστηριότητες πολιτιστικές και αθλητικές, κλπ.)

Από τη στιγμή που στις κατασκηνώσεις θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μέλη της Δ.Ο.Ε. είναι αυτονόητο ότι μέλη μας θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην παραπάνω Ομάδα. Οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται για όλο το διάστημα της υπηρεσίας τους οικίσκο (2 δωμάτια με μπάνιο με δυνατότητα φιλοξενίας της οικογένειάς τους).

Στην ηλεκτρονική αίτηση ο κάθε συνάδελφος να επιλέξει το χρονικό διάστημα που τον ενδιαφέρει. Μπορεί επίσης να δηλώσει ότι ενδιαφέρεται όχι μόνον για μία αλλά και για περισσότερες κατασκηνωτικές περιόδους.

β) εκπαιδευτικοί – κατασκηνωτές

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μόνο ως κατασκηνωτές θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώσουν:

την περίοδο διαμονής που τους ενδιαφέρει

τον αριθμό των ατόμων της οικογένειάς τους

Κάθε μέλος με την οικογένειά του δικαιούται έναν οικίσκο. Δεύτερος οικίσκος επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε πολυμελείς οικογένειες.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι την ευθύνη του κάθε οικίσκου και ό,τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν την έχει ο/η συνάδελφος που τον χρεώνεται, που θα διαμένει εκεί με τους οικείους του. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα κατοικίδια απαγορεύονται αυστηρά στην κατασκήνωση.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι ανεξάρτητοι οικίσκοι βρίσκονται στην παραλία Ζούμπερι, Αγίου Ανδρέα, δίπλα στην αμμώδη φυσική παραλία εντός πευκοδάσους. Οι εγκαταστάσεις είναι περιφραγμένες και διαθέτουν χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρους με στέγαστρα και πάγκους, κοινόχρηστες ηλεκτρικές κουζίνες για παρασκευή φαγητού και κοινόχρηστα ηλεκτρικά πλυντήρια.

Τα οικήματα δεν διαθέτουν κουζίνα. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση συσκευών υγραερίου (γκαζάκια και φιάλες). Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών για παρασκευή πρόχειρου φαγητού π.χ. τοστιέρα.

Οι συνάδελφοι θα πρέπει κατά την άφιξη στο χώρο των καταλυμάτων να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο στους υπεύθυνους της κατασκήνωσης για την ταυτοποίησή τους.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να φέρετε μαζί σας κλινοσκεπάσματα και διάφορα είδη καθαρισμού (κουβάς, σφουγγαρίστρα, σκούπα, υγρά καθαρισμού με εξαίρεση τη χλωρίνη κλπ) απαραίτητα για τον καθαρισμό του οικίσκου σας καθώς και μαγειρικά σκεύη και είδη εστίασης.

Οι αιτήσεις όλων των συναδέλφων τόσο για τη συμμετοχή στην Ομάδα Λειτουργίας των Κατασκηνώσεων όσο και για κατασκηνωτές θα πρέπει να κατατεθούν από τη Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00.

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτησή τους να επισυνάψουν βεβαίωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. του οποίου είναι μέλη ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το συνδ. έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr)

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ τους στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. την Παρασκευή 2/7/2021.