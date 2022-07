Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε μία νέα μελέτη με τίτλο:

«Καλύτερες επιδόσεις και περισσότερα κίνητρα στην εκμάθηση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στο σχολείο» – “ Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools”

Η ανωτέρω έκθεση έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: ποιο είναι το εκπαιδευτικό σύστημα με τις υψηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και τι είδους εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλουν σε αυτό;

Στις σύγχρονες κοινωνίες που βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε τα παιδιά και οι νέοι να εφοδιάζονται με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Ωστόσο, στοιχεία από διεθνείς έρευνες μαθητών δείχνουν ότι στην Ευρώπη ένα αξιοσημείωτο ποσοστό μαθητών ηλικίας έως δεκαπέντε ετών δεν αποκτά ούτε τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.

Έτος αναφοράς της έκθεσης είναι το σχολικό έτος 2020/2021 και αφορά στην υποχρεωτική εκπαίδευση με στόχο να συμβάλει ώστε η εκπαιδευτική πολιτική που χαράσσεται να δίνει περισσότερα κίνητρα στους μαθητές για να καλυτερεύσουν τις επιδόσεις τους και να βοηθήσει τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις.

Η έκθεση συνδυάζει ποιοτικά δεδομένα και στοιχεία για τις επιδόσεις που συγκεντρώθηκαν από τις δύο διεθνείς έρευνες αξιολόγησης TIMSS (2019- Trends in International Mathematics and Science Study) που διεξήγαγε η διεθνής ένωση για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών επιδόσεων: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) και PISA (2018) που διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ.

Η κύρια πηγή των στοιχείων προέρχεται από τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους των χωρών όπως συλλέγονται από τις Ευρωπαϊκές Μονάδες του Δικτύου και είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο:

Link: https://eurydice.eacea.ec. europa.eu/publications/ mathematics-and-science- learning-schools-2022