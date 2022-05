Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τομέα Μηχανολογίας για το σχέδιο Erasmus+ “laformaCion professionAl como motoR del cambio” (Vocational Training as the Engine of Change)

Η Διεύθυνση Βθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου είχε τη χαρά να υποδεχθεί 4 εκπαιδευτικούς του τομέα Μηχανικών Αυτοκινήτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το σχολείο IES El Sobradillo από την Τενερίφη της Ισπανίας, με το οποίο υπάρχει ήδη συνεργασία σε προγράμματα Erasmus.

Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν

Α) εκπαιδευτικές επισκέψεις

α) στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ρόδου όπου ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα σπουδών του τομέα Μηχανολογίας και ξεναγήθηκαν σε όλα τα εργαστήρια από τον κύριο Κλαδογένη Δημήτρη και τον κύριο Στελλά Μανώλη. Οι εκπαιδευτικοί εντυπωσιάστηκαν από τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, τις δημιουργίες των παιδιών και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

β) στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου όπου ξεναγήθηκαν από την Διευθύντρια κυρία Δρακιού Νεκταρία και την κυρία Πεταυράκη Χρυσούλα στο χώρο ελέγχου οχημάτων. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τη διαδικασία και συζήτησαν για τις ομοιότητες και διαφορές με την Ισπανία.

β) στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, όπου ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα σπουδών, τα βιβλία, την πρακτική εξάσκηση, την πιστοποίηση και τις επαγγελματικές δυνατότητες από την κυρία Πατινιώτη Μαρία, τον κύριο Παπανικόλα Γεώργιο και τον κύριο Μανωλάκη Αλέξανδρο. Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο σπουδών της ειδικότητας Μηχανικών Αυτοκινήτων στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ και συνομίλησαν με τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία των σπουδαστών καθώς στο σχολείο τους λειτουργεί αντίστοιχο πρόγραμμα Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β) επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους

α) στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ όπου παρακολούθησαν εργασίες επισκευής αυτοκινήτων και ο κύριος Σαβκί Σιέχ τους παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του συνεργείου. Μάλιστα η εταιρεία εκπαιδεύει εδώ και 2 μήνες μαθητευόμενο σπουδαστή του σχολείου IES El Sobradillo, με άριστες εντυπώσεις για τη μαθητεία αλλά και για την εγκάρδια φιλοξενία προς τον Ισπανό μαθητή.

γ) στην εταιρεία ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΤΟΥΟΤΑ όπου οι κύριοι Μιχελιδάκης Κυριάκος και Σταυρακόπυλος Βασίλης παρουσίασαν τα τμήματα του συνεργείου και συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία. Έγινε αναλυτική παρουσίαση του αυτοφορτιζόμενου υβριδικού οχήματος της ΤΟΥΟΤΑ και οι Ισπανοί εκπαιδευτικοί ζήτησαν να ενημερωθούν για τις τάσεις της αγοράς.

Η Διεύθυνση Βθμιας Δωδεκανήσου ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και στις επισκέψεις εργασίας για τον επαγγελματισμό και τις εξειδικευμένες γνώσεις που παρουσίασαν καθώς και την φιλοξενία που επέδειξαν προς τους επισκέπτες εκπαιδευτικούς.