Αστυνομία στα Πανεπιστήμια: Συλλογή υπογραφών και από ακαδημαϊκούς

Εκατοντάδες μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ομότιμοι καθηγητές ενώνουν τις φωνές τους και εναντιώνονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη θέσπιση σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ήδη 250 και πλέον ακαδημαϊκοί από δεκάδες Ιδρύματα υπογράφουν το ακόλουθο κείμενο.

Το κείμενο υπογράφουν πανεπιστημιακοί από τα παρακάτω Ιδρύματα της Ελλάδας:

ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΠΑΝΤΕΙΟΣ, ΟΠΑ, ΠΑΔΑ, ΓΠΑ, ΧΑΡΟΚΟΠEΙΟ, ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΜΕΠΑ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ, ΔΙΠΑΕ, ΕΑΠ

και του εξωτερικού:

UNIVERSITY OF YORK, UNIVERISTY OF EDINBURG, LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY, UNIVERSITY OF LONDON, UNIVERSITY OF EAST LONDON, NJIT-Rutgers

δηλώνοντας ότι θα προασπιστούν την δημοκρατία στο εσωτερικό των Ιδρυμάτων και καλώντας κάθε συνάδελφο/ισσα να συμβάλλει σε αυτήν την υπόθεση, συνυπογράφοντας το παρόν κείμενο.

Μια μαζική απάντηση στις αυταρχικές, κυβερνητικές μεθοδεύσεις είναι αναγκαία, τη στιγμή που διακυβεύεται η ελευθερία του λόγου και της συλλογικής δράσης στο εσωτερικό των Σχολών και παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, που αφορούν στην ίδρυση Ειδικού Σώματος «Πανεπιστημιακής Αστυνομίας» - θα υπάγεται στην ΕΛΑΣ και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - και στην αυστηρότερη τροποποίηση του ποινικού και πειθαρχικού δικαίου για αδικήματα τα οποία τελούνται εντός πανεπιστημιακών χώρων είναι απαράδεκτες και έχουν δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η στοχοποίηση των πανεπιστημίων ως χώρων εγκληματικής δραστηριότητας δεν τεκμηριώνεται από κανένα στοιχείο. Στην Ελλάδα, η εγκληματικότητα στους χώρους των πανεπιστημίων είναι αμελητέα και βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών, που επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση. Έχει καταγραφεί ότι, σε χώρες που ισχύει το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δεν έχει συμβάλει στη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας. Αντίθετα, συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας περιστατικά προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας (βιασμοί, σεξουαλικές παρενοχλήσεις), σωματικές βλάβες, και ρατσιστικά εγκλήματα, τα οποία είτε συγκαλύπτονται από την Πανεπιστημιακή Αστυνομία είτε έχουν ως δράστες την ίδια. Τα πανεπιστήμια ξεσηκώνονται για την κατάργησή της.

Η εισαγωγή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας θίγει τον πυρήνα της λειτουργίας του πανεπιστημίου και παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο, καθιστώντας ρυθμιστικό παράγοντα όχι πλέον την πανεπιστημιακή κοινότητα και τα όργανά της, αλλά ένα αστυνομικό σώμα. Το μέτρο αυτό αποτελεί τομή και καταργεί τα αποτελέσματα των αγώνων που δόθηκαν διαχρονικά για την εξασφάλιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας στα πανεπιστήμια.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για άμεσες προσλήψεις 1000 και πλέον αστυνομικών και την παροχή 30 εκ. ευρώ - ποσού ίσου με το 1/3 του κρατικού προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - ώστε να αναβαθμιστεί η φύλαξη των πανεπιστημίων, αποτελούν πρόκληση, ιδιαίτερα όταν τα πανεπιστήμια στερούνται βασικών υποδομών και μέσων, υπολείπονται σε διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν καλύπτονται οι ανάγκες φοιτητικής μέριμνας.

Η εισαγωγή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας δεν σχετίζεται με την «πάταξη της εγκληματικότητας», αλλά με την περιστολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δημοκρατικών δικαιωμάτων. Η ελευθερία του λόγου, της συλλογικής δράσης, της συνάθροισης, της διαμαρτυρίας διακυβεύονται. Μέσα σε συνθήκες μηχανισμών επιτήρησης ή φόβου άμεσης κατασταλτικής παρέμβασης από την Πανεπιστημιακή Αστυνομία οποιαδήποτε έννοια δημοκρατίας και ελευθερίας καταλύεται.

Είναι ευθύνη και χρέος της πανεπιστημιακής κοινότητας να διαφυλάξει το πανεπιστήμιο ως χώρο έκφρασης, ελευθερίας και δημοκρατίας. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν ανάγκη από καταστολή αλλά από πραγματική στήριξη της πολιτείας για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας, προκειμένου να παράγουν υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και επιστήμονες διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

Για πληροφορίες/επικοινωνία και για αποστολή στοιχείων για τη συνυπογραφή του κειμένου μπορείτε να στείλeτε στο email: [email protected]