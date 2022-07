Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023



Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (ΕΔΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) των Τμημάτων :



1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ

2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

3) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ

4) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΘ και

5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα πέντε (45) Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και

Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις :



Α. Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (15)

Β. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές (15)

Γ. Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση (15)



Υποψήφιοι:

Στο ΔΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής η ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του ΔΔΠΜΣ.



Δικαίωμα αίτησης έχουν και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά οφείλουν έως και 3 μαθήματα. Κατά την εγγραφή τους τον Οκτώβριο του 2022 θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.



Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα (δυο εξάμηνα μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) και απαιτούνται δίδακτρα (650ευρώ / ανά εξάμηνο). Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται απογευματινές – βραδινές ώρες, Δευτέρα–Πέμπτη.

Τέλη Φοίτησης



Η τιμή τέλους φοίτησης είναι 650 Ευρώ ανά εξάμηνο.



Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν από 23 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2022, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά :



1. Αίτηση που παρέχεται από τη γραμματεία του ΔΔΠΜΣ και ηλεκτρονικά

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Τίτλους προπτυχιακών σπουδών και άλλους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν).

4. Πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών με αντίστοιχους ελληνικών ιδρυμάτων, εφόσον οι τίτλοι προέρχονται από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα της αλλοδαπής.



5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή υποβολή του Παραρτήματος Διπλώματος που συνοδεύει κάθε τίτλο σπουδών.

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (1 υποχρεωτικά από μέλος ΔΕΠ).

8. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (μόνο για την 1η και 2η κατεύθυνση).

9. Άλλα έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή του.



Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με ένα οποιοδήποτε από τα παρακάτω πιστοποιητικά:



(α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

(β) CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή

MICHIGAN.

(γ) INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

(δ) TOEFL

(ε) IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω.

(στ) οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης της γλωσσομάθειας όπως ο Νόμος ορίζει (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, υπήκοοι χωρών όπου ομιλείται η Αγγλική γλώσσα, πτυχιούχοι τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας. κ.λ.π.).



Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών αλλά απλές φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή tif, jpeg, pdf ή άλλη μορφή.



Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ως εξής:

• να κατατεθούν εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή Κτίριο Δ’

Ισόγειο, ΤΚ 51424 Θεσσαλονίκη (κατόπιν ραντεβού)

• να αποσταλούν ταχυδρομικά, στην παραπάνω διεύθυνση

• να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e–mail : ddpms@ee.auth.gr



Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίζονται από την ΕΔΔΕ του ΔΔΠΜΣ.