Ουκρανούς φοιτητές θα φιλοξενήσει η 6η Διεθνής Θερινή Ακαδημία Δημοσιογραφίας που διοργανώνεται από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και από την Έδρα Jean Monnet για τη Δημόσια Διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 15 και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιουλίου 2022, ενώ η έναρξή της θα γίνει στις 15 Ιουλίου 2022, από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν 10 υποτροφίες σε Ουκρανούς φοιτητές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα δίδακτρα, τη διαμονή και τα έξοδα μετακίνησης.

Η πρωτοβουλία της δημιουργίας της Θερινής Ακαδημίας ανήκει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και συγκεκριμένα στον Αν. Καθηγητή Νικόλαο Παναγιώτου και στον Καθηγητή Χρήστο Φραγκονικολόπουλο.Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει το κύρος και την εξειδίκευση γνωστών Πανεπιστημίων και Οργανισμών από την Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α, ενώ υποστηρίζεται από οργανισμούς, εταιρείες και think tanks που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δημοσιογραφίας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη Θερινή Ακαδημία συμμετέχουν οι φορείς και οι οργανισμοί: Deutsche Welle, Temple University USA, Hallym University, Corea, Beijing University of Foreign Studies, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, University of Zagreb, University of Novi-Sad, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Proof organization: Media for Social Justice, Digital Communication Network Global