Μια πρωτοβουλία Ελλήνων φοιτητών για τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και τα καινοτόμα επιτεύγματα στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης διακρίθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ Χρυσούλα Τσιμπέρη και ο φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Χρήστος Ρουμελιώτης έλαβαν το Βραβείο «Best Event & Best Ambassadors» για τη δράση με τίτλο «Innovation for Health (Wei4H) 2021», έχοντας ξεχωρίσει μεταξύ 32 συμμετεχόντων στην εβδομάδα επιχειρηματικότητας «ΙΕΕΕ Region 8» του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE -Institute of Electrical and Electronics Engineers), που αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό επαγγελματιών τεχνολογίας, με περισσότερα από 400.000 μέλη από όλο τον κόσμο.

Η φοιτήτρια του ΑΠΘ, σε ιδέα της οποίας βασίστηκε η δράση Wei4H, κατέκτησε το πανευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης πρέσβειράς του ΙΕΕΕ για το έτος 2021, έχοντας την υποστήριξη του Συμβούλου του IEEE Student Branch AUTh, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Αλκιβιάδη Χατζόπουλου.

Το Innovation for Health – Wei4H 2021, είναι η πρώτη δράση του προγράμματος IEEE Entrepreneurship Initiative που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να φέρει κοντά ερευνητές, επιχειρηματίες και φοιτητές για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη και όχι μόνο.