ΑΠΘ: Διακρίσεις του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού»

Διακρίσεις από δύο βαρύνουσας σημασίας ευρωπαϊκούς μουσειακούς φορείς απέσπασε το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα αποτελέσματα της 20ετούς ακαδημαϊκής του παρουσίας.

Η πρώτη διάκριση προέρχεται από την European Academy of Museums η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να στείλουν τις διπλωματικές τους εργασίες για να διεκδικήσουν το βραβείο «The European Museum Academy Master Study of the Year» του έτους 2020.

Η δεύτερη διάκριση αφορά την υποψηφιότητα προς βράβευση με το European Museum of the Year Award, με κριτές διευθυντές μουσείων, ακαδημαϊκούς και ερευνητές μουσειολογίας από όλη την Ευρώπη, δύο μουσείων της Ελλάδας τα οποία αποτελούν προϊόν εργασίας αποφοίτων και διδασκόντων του συγκεκριμένου ΔΔΠΜΣ. Πρόκειται για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στη Λευκάδα και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου.

Τις μελέτες για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού έκαναν οι Ομότιμοι Καθηγητές του ΑΠΘ, Μαλαματένια Σκαλτσά και Πάνος Τζώνος, και ο απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ και του ΔΔΠΜΣ και Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος, αρχιτέκτονας-μουσειολόγος Στέργιος Γαλίκας, με τη Διδάκτορα του Τμήματος, Παρασκευή Νίτσιου, την απόφοιτη του ΔΔΠΜΣ και Υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος, Αγγελική Τσοτινού, και τις αρχιτεκτόνισσες αποφοίτους του Τμήματος και του ΔΔΠΜΣ, Κατερίνα Κούσκουρα και Μαλαματή Τσακμάκη. Συνεργάστηκε και ο απόφοιτος του ΔΔΠΜΣ, Ηρακλής Γκουντάρας. Η διδάσκουσα του ΔΔΠΜΣ, αρχαιολόγος-μουσειολόγος Δέσποινα Πικοπούλου, υπήρξε βασική συνεργάτιδα της μουσειολογικής νοηματικής μελέτης μαζί με την ιστορικό-μουσειολόγο, Κορίνα Γαβαλά.

Τις μελέτες για το Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου έκανε ο απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ και του ΔΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», αρχιτέκτονας-μουσειολόγος Θωμάς Τσουκαλάς. Στη μελέτη, μεταξύ άλλων, μετείχε και η διδάσκουσα του ΔΔΠΜΣ, αρχαιολόγος-μουσειολόγος Αμαλία Τσιτούρη.

«Το αποτέλεσμα αυτό, αλλά και η επαγγελματική δραστηριότητα των αποφοίτων μας, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στόχευση του προγράμματος να ισορροπεί μεταξύ θεωρίας και πράξης», δηλώνουν οι υπεύθυνοι του ΔΔΠΜΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των υποψηφιοτήτων για το European Museum of the Year Award περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς μουσειακοί θεσμοί όπως τα Εθνικά Μουσεία της Σκωτίας και της Ουαλίας, το Μουσείο της Αυστριακής Ιστορίας, το Ιστορικό Μουσείο της Λωζάννης, το Μουσείο της Ερζεγοβίνης, το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου στο Νταντί κ.ά.

Ο θεσμός του European Museum of the Year Award (EMYA) θεσπίστηκε το 1977 και τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο να βραβεύει, σε ετήσια βάση, την καλύτερη μουσειακή πρακτική στην Ευρώπη και να ενθαρρύνει τις καινοτόμες δράσεις στην κοινωνία των μουσείων.

Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» είναι η Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλκμήνη Πάκα. Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Προγράμματος Σπουδών είναι η Ομότιμη Καθηγήτρια του ΑΠΘ, Μαλαματένια Σκαλτσά.