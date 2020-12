ΑΠΘ: Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Παρενόχληση και Κακοποίηση στον Αθλητισμό»

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Halting Harassment and Abuse in Sports using Learning Technologies - HALT» («Ανάσχεση της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με χρήση τεχνολογιών μάθησης») θα πραγματοποιηθεί e-ημερίδα (webinar) με θέμα «Τεχνολογίες Μάθησης για την Ανάσχεση της Παρενόχλησης και της Κακοποίησης στον Αθλητισμό».

Η εκδήλωση διοργανώνεται την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, 17.00 -19.00, από τις ομάδες έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Στo webinar θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την κακοποίηση και την παρενόχληση στον αθλητισμό, καθώς και τρόποι για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.

Τις εργασίες της ημερίδας θα χαιρετίσουν:

- ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριος Αυγενάκης

- ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

- ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής Κοσμάς Χριστούλας

Αντικείμενο του προγράμματος HALT είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό.

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της γνώσης σχετικά με την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό, στην υποστήριξη αθλητών για την αναγνώριση και την αποφυγή παρενόχλησης και κακοποίησης και, τέλος, στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων αθλητών σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση διαδικτυακών κοινοτήτων.

Το έργο HALT συντονίζεται από την Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ Στυλιανή Δούκα, ενώ στην υλοποίησή του συμμετέχουν το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και οι ακόλουθοι εταίροι από ακόμα 5 ευρωπαϊκές χώρες:

-European University Cyprus (EUC) (Cyprus)

-Allgemeiner Sportverbant Österreichs Landesstelle Salzburg (ASVÖ Salzburg) (Austria)

-Sindicatodos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) (Portugal)

-Spanish Women Futsal Players Association (AJFSF) (Spain)

-European University Sports Association Institute (EUSA) (Slovenia)

Όσες/οι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το webinar από το κανάλι του ευρωπαϊκού προγράμματος HALT στο YouTube μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=Krc7FkGO4bg

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης της ημερίδας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HALT στον σύνδεσμο: http://halt.phed.auth.gr/

την e-ημερίδα (webinar): https://www.facebook.com/events/139565490949931/