Κορωνοϊός – Καλά νέα: Η χλωροκίνη δοκιμάζεται στη Γαλλία με επιτυχία κατά του Covid-19

Κορωνοϊός – Η φαρμακοβιομηχανία Sanofi δηλώνει έτοιμη να προσφέρει στη γαλλική κυβέρνηση εκατομμύρια δόσεις του Plaquenil (χλωροκίνη) καθώς οι κλινικές δοκιμές κρίνονται «υποσχόμενες».

Για τη χλωροκίνη έχουν γίνει δοκιμές με θετικά αποτελέσματα στην Κίνα από το Φεβρουάριο και έχουν δημοσιευθεί σε ιατρικά περιοδικά. Έτσι κι ο καθηγητής Ιατρικής και Διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών της Μασσαλίας Didier Raoult (Ντιντιέ Ραούλτ), ανακάλυψε πως η ουσία υδρο-ξυχλω-ροκίνη που είχε αντιμετωπίσει πριν από 7 δεκαετίες την ελονοσία βελτιώνει πολύ την εξέλιξη της ασθένειας στους ανθρώπους.

Όπως έγραψε η ανταποκρίτρια Μαρία Δεναξά στο twitter: «Ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν 600mg ημερησίως χλωροκίνης θεραπεύτηκαν σε 6 μέρες και δεν ήταν πια φορείς του ιού. Η κλινική δοκιμή έγινε σε νοσοκομείο της Μασσαλίας όπου τώρα νοσηλεύεται βουλευτίνα του Μακρόν στην οποία χορηγείται η πειραματική θεραπεία».

❗️Covid-19-Χλωροκίνη:Η φαρμακοβιομηχανία Sanofi δηλώνει έτοιμη να προσφέρει στη γαλλική κυβέρνηση εκατομμύρια δόσεις του Plaquenil (χλωροκίνη) που θα μπορούσε να χορηγηθεί σε περίπου 300.000 ασθενείς με κορωνοιό καθώς οι κλινικές δοκιμές κρίνονται «υποσχόμενες».

— Maria Denaxa (@mdenaxa) March 18, 2020

Στους ασθενείς που θεραπεύτηκαν χορηγήθηκε μικρή δόση χλωρικίνης 600 milligram ημερησίως επί μια εβδομάδα και τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά.

Στις κλινικές δοκιμές συμμετείχαν 24 άτομα. Τώρα οι επιστήμονες επιδιώκουν να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο σε περισσότερους ασθενείς με κορωνοϊό. Τα αποτελέσματα της πολλά υποσχόμενης θεραπείας, βάσει της οποίας οι ασθενείς που τους χορηγήθηκε χλωρικίνη δεν είναι πια φορείς του ιού, άρχισαν να δημοσιεύονται από χθες.

Ο Γκρεγκορί Ριγκανό, ένας εκ των συντακτών της επιστημονικής δημοσίευσης, τόνισε ότι συνιστώμενη δόση υδροξυχλωροκίνης είναι τα 600mg ημερησίως. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά που τράβηξαν το ενδιαφέρον του Ελον Μασκ, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter.

Maybe worth considering chloroquine for C19 https://t.co/LEYob7Jofr

— Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2020

Και οι επιστήμονες από το Κέντρο Κλινικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Queensland είχαν επισημάνει προ ημερών πως τα φάρμακα που χορηγούνται συνήθως για τη θεραπεία του HIV και της ελονοσίας μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τον Covid-19.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Express», η χλωροκίνη, ένα φάρμακο που καταπολεμά την ελονοσία και ο συνδυασμός που καταστέλλει τον HIV- λοπιναβίρη / ριτοναβίρη- έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε πρώιμο στάδιο δοκιμών σε ανθρώπους.

Για τους Αυστραλούς, οι αντιρετροικοί παράγοντες, όπως η λοπιναβίρη και η ριτοναβίρη όπως και το φάρμακο χλωροκίνη κατά της ελονοσίας έχουν δείξει ενθαρρυντικά προκαταρκτικά αποτελέσματα, αναφέρει το επίμαχο δημοσίευμα.

Οι Αυστραλοί ερευνητές δήλωσαν ότι τα αποτελέσματά τους ήταν τόσο ενθαρρυντικά φθάνοντας στο σημείο να υποστηρίξουν ότι τα φάρμακα «εξαφάνισαν» τον ιό από τον οργανισμό των ασθενών.

