Άσθμα και αλλεργίες: Πώς επιβαρύνονται οι εφήβοι που μένουν ξύπνιοι έως αργά

Οι έφηβοι που προτιμούν να μένουν ξύπνιοι έως αργά το βράδυ και μετά ξυπνούν αργά το πρωί είναι πιθανότερο να υποφέρουν από άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και άλλες αλλεργίες, σε σύγκριση με όσους συνομηλίκους τους κοιμούνται και ξυπνούν νωρίς, σύμφωνα με μία νέα επιστημονική έρευνα, η οποία για πρώτη φορά κάνει αυτήν τη συσχέτιση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ινδικής καταγωγής δρα Σουμπχαμπράτα Μόιτρα του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης και του καναδικού Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό πνευμονολογικό περιοδικό «ERJ Open Research», μελέτησαν 1.684 εφήβους ηλικίας 13 έως 14 ετών στο πλαίσιο της μελέτης PERFORMANCE (Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergy-Related Diseases among Adolescents).

Τα συμπτώματα του άσθματος είναι γνωστό ότι συνδέονται στενά με το εσωτερικό «ρολόι» του σώματος, όμως αυτή είναι η πρώτη μελέτη που συσχετίζει τις ατομικές προτιμήσεις ύπνου με τον κίνδυνο άσθματος στους εφήβους. Η έρευνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ώρα του ύπνου για τους νέους και πώς επηρεάζει την υγεία των πνευμόνων τους. Η μελέτη βρήκε ότι η πιθανότητα άσθματος είναι περίπου τριπλάσια στους εφήβους που κοιμούνται αργά το βράδυ, σε σχέση με όσους κοιμούνται νωρίς. Επίσης, ο κίνδυνος αλλεργικής ρινίτιδας είναι διπλάσιος για τους πρώτους.

Όπως είπε ο δρ Μόιτρα, «το άσθμα και οι αλλεργικές παθήσεις είναι συχνές στα παιδιά και τους εφήβους σε όλον τον κόσμο και η συχνότητά τους αυξάνει. Γνωρίζουμε μερικές από τις αιτίες αυτής της αύξησης, όπως η έκθεση στη ρύπανση και στον καπνό του τσιγάρου, όμως είναι ανάγκη να βρούμε περισσότερες. Ο ύπνος και η ορμόνη του ύπνου μελατονίνη είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το άσθμα, γι' αυτό θέλαμε να εξετάσουμε κατά πόσο η παραμονή των εφήβων ξύπνιων μέχρι αργά αυξάνει τον κίνδυνο άσθματος, κάτι που επιβεβαιώσαμε».

«Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το να παραμένουν ξύπνιοι έως αργά είναι αυτό που προκαλεί το άσθμα, όμως ξέρουμε ότι η ορμόνη του ύπνου μελατονίνη εμφανίζει διαταραχή σε όσους κοιμούνται αργά και αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να επηρεάσει την αλλεργική αντίδραση των εφήβων. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι τα παιδιά και οι νέοι που μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά ολοένα περισσότερο εκτίθενται στο φως των κινητών τηλεφώνων, των υπολογιστών-ταμπλετών και άλλων συσκευών. Πιθανώς, ενθαρρύνοντας τους εφήβους να παρατήσουν τις συσκευές τους και να πέσουν στο κρεβάτι λίγο νωρίτερα, θα βοηθήσει να μειωθεί ο κίνδυνος άσθματος και αλλεργιών. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται περαιτέρω μελέτη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο καθηγητής Τιερί Τρούστερς, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, δήλωσε: «Είναι ανάγκη να μάθουμε περισσότερα πράγματα γιατί το άσθμα και οι αλλεργίες αυξάνονται στα παιδιά και τους εφήβους, ελπίζοντας ότι έτσι θα βρούμε τρόπους για να μειώσουμε αυτές τις παθήσεις. Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που εξετάζει τον πιθανό ρόλο των διαφορετικών προτιμήσεων ύπνου μεταξύ των εφήβων, ανοίγοντας έναν ενδιαφέροντα και σημαντικό νέο δρόμο έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, ξέρουμε ήδη ότι ο καλός ύπνος είναι σημαντικός για τη σωματική και ψυχική υγεία, συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους εφήβους να κοιμούνται καλά τα βράδια».

