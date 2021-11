Το πιο πρόσφατο βιοϊατρικό επίτευγμα της Deep Mind ήταν τον Ιούλιο η ανάπτυξη του νέου «έξυπνου» συστήματος AlphaFold 2 που μπορεί να προβλέψει με σχεδόν τέλεια ακρίβεια το σχήμα κάθε πρωτεΐνης μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Η Alphabet, μητρική της Google, δημιούργησε την Isomorphic Labs, μια νέα βρετανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Επικεφαλής θα είναι ο Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εδρεύουσας στο Λονδίνο εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Deep Mind, θυγατρικής πλέον της Google και πρωτοπόρου στην τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως.

Η Isomorphic Labs θα βασιστεί στις έως τώρα πρωτοποριακές διεθνώς έρευνες της Deep Mind, εστιάζοντας στο πεδίο της φαρμακευτικής, με στόχο, όπως δήλωσε ο Χασάμπης, σύμφωνα με τους Financial Times και τους New York Times, «να επιταχυνθεί η ανακάλυψη νέων φαρμάκων και τελικά να βρεθούν θεραπείες για μερικές από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες της ανθρωπότητας».

Το πιο πρόσφατο βιοϊατρικό επίτευγμα της Deep Mind ήταν τον Ιούλιο η ανάπτυξη του νέου «έξυπνου» συστήματος AlphaFold 2 που μπορεί να προβλέψει με σχεδόν τέλεια ακρίβεια το σχήμα κάθε πρωτεΐνης μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Η Isomorphic Labs θα συνεργαστεί με φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρίες και ήδη προσλαμβάνει προσωπικό πολλών ειδικοτήτων. Πρόκειται να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη πέρα από το σύστημα AlphaFold 2 (το οποίο έχει καταστεί ευρέως διαθέσιμο σε άλλους επιστήμονες και δεν έχει κρατηθεί ως εμπορικό μυστικό) για να προβλέψει την εξέλιξη πολύπλοκων φαινομένων, χωρίς να δοθούν πάντως περισσότερες λεπτομέρειες για τις μελλοντικές δραστηριότητές της.

Thrilled to announce the launch of a new Alphabet company @IsomorphicLabs. Our mission is to reimagine the drug discovery process from first principles with an AI-first approach, to accelerate biomedical breakthroughs and find cures for diseases. Details: https://t.co/WQrG36ddgZ pic.twitter.com/RRV6VeDhpL

— Demis Hassabis (@demishassabis) November 4, 2021