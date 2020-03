Χιούμορ και ευρηματικότητα στην εποχή του κορονοϊού

Με χιούμορ και ευρηματικότητα προσπαθούν να ξορκίσουν το κακό που μπήκε στη ζωή τους με τη μορφή του κορονοϊού άνθρωποι κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα, ενώ για όσους "δεν καταλαβαίνουν" και δεν μένουν σπίτι μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο αρκεί για οδηγίες στα ποντιακά ή τα κρητικά.

Αν θέλει, λοιπόν, κάποιος στην Κρήτη να μάθει "ήντα κάνουμε με το κορωνοκοπέλι" ή οι Πόντιοι "ντο πρεπ' και ντο κι πρεπ' να ευτάμε" για "τη κορώνας τον υιόν", αρκεί να αναζητήσει τα αφισάκια με συμβουλές "πασπαλισμένες" με μπόλικη δόση χιούμορ, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

"Κάθουμες σ' οσπίτ'" μας παροτρύνει το αφισάκι με οδηγίες "σα ποντιακά" (μετάφραση, Γιάννης Κασκαμανίδης), ενώ το αντίστοιχο στα κρητικά (μετάφραση Γρηγόρης Καλογεράκης), που έχει κατακλύσει τις τελευταίες ημέρες το διαδίκτυο, προστάζει: "Αλλουσούδιασε τσι χερούκλες σου, γερά- γερά, ομπρός κι οπίσω, και γράνε τσι και με ρακή"!

Αν αισθάνεσαι άρρωστος, οι Κρητικοί δεν "παίζουν" και η εντολή είναι σαφής: "Ανε είσαι αρρωστάρης, χώσου στο κονάκι σου, και μη πορίζεις όξω γη αγλάκα ταχιά ταχιά στα Βενιζέλεια. Πέψε και τσι μαμής κιανένα πεσκέσι να την εκάνεις αγαπητερή… Κάτι κατέχει ελόγου τσι!".

"Σμαζωχτείτι σπτάκια σας και μη γκιζεράτι!" αναγράφεται στη δημοφιλή σελίδα "ipirotakis" στο facebook, που έχει, μάλιστα, και πρόταση δημιουργικής απασχόλησης για όσους μένουν σπίτι: "κατσίτι σπιτ και μάθτι Ηπειρώτικα!". Όσο για αγκαλιές και φιλιά; Ούτε λόγος… "Φλαξ τώραϊας κι μι φλιέσι", λέει ο "ipirotakis", που προλαβαίνει και τυχόν απορίες τύπου "και τι να κάνω;". "Να κάιτς στ' αβγάς!", είναι η απάντηση…

Φορώντας μάσκες ή (και) χειρουργικά γάντια πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να ξορκίσουν το κακό, ανεβάζοντας βιντεάκια με τραγούδια για τον κορονοϊό στο youtube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οδηγίες για τον κορονοϊό στη θεσσαλική ντοπιολαλιά δίνει με βίντεο που ανήρτησε στο youtube μια Λαρισινή. Με χιούμορ και άπταιστη προφορά, η κυρία που ακούγεται να μιλάει στο βίντεο, που έχει ήδη πάρα πολλά views, προτρέπει κάθε έναν από εμάς ως ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης …"μη φιλιέστε ντιπ!".

Στη δε γειτονική Ιταλία, οι οδηγίες για τον κορονοϊό κυκλοφορούν και στα γραικάνικα (ομιλούνται στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας). "Ti na kamome gia to coronavirus", γράφει η αφίσα που κυκλοφόρησε η ιταλική κυβέρνηση, ενώ μία από τις οδηγίες αφορά το πλύσιμο των χεριών: "pline spithia ta cheria me to nero ce to sapuni o m' ena gel ja ta cheria".