Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον σεισμό 8,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αλάσκα αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στις Αλεούτες νήσους. Υπάρχει μάλιστα προειδοποίηση για τσουνάμι.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

— cheikaba h (@CheikabaH) July 29, 2021