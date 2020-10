Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ: Απογοητευμένοι οι νέοι από τη δημοκρατία

Μια νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ δείχνει πως η νέα γενιά, είναι απογοητευμένη από τη δημοκρατία, κυρίως στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Αυστραλία.

Οι νέοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη δημοκρατία και πιο απογοητευμένοι σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο των περασμένο αιώνα, κυρίως στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Αυστραλία, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Κέμπριτζ.

Οι millenials, αυτοί που γεννήθηκαν από το 1981 ως το 1996, είναι πιο απογοητευμένοι από την Γενιά Χ, αυτούς που γεννήθηκαν μεταξύ του 1965 και του 1981, και τους Boomers, που γεννήθηκαν από το 1944 ως το 1964, αλλά και τη Μεσοπολεμική Γενιά του 1918-1943.

"Σε όλο τον κόσμο οι νεότερες γενιές όχι μόνο είναι λιγότερο ικανοποιημένες από τη δημοκρατία σε σχέση με τις μεγαλύτερες, αλλά είναι και πιο απογοητευμένες απ' ό,τι ήταν οι προηγούμενες γενιές στην ίδια ηλικία", αναφέρει η έρευνα του Κέμπριτζ.

Τα πράγματα είναι άσχημα στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Νότια Αφρική, τη Γαλλία, την Αυστραλία και τη Βρετανία. Όμως η ικανοποίηση σημείωσε άνοδο στη Γερμανία, τη Νότια Κορέα και άλλες μετακομμουνιστικές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Η βασική αιτία της απογοήτευσης από τη δημοκρατία μεταξύ των νέων είναι η ανισότητα στον πλούτο και τα εισοδήματα, σημειώνεται στην έρευνα, η οποία επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι millenials αποτελούν το ένα τέταρτο του πληθυσμού των ΗΠΑ, αλλά κατέχουν μόλις το 3% του πλούτου. Οι Boomers στην ίδια ηλικία κατείχαν το 21% του πλούτου.

Η έρευνα εκτιμά ότι η λαϊκιστική πρόκληση στην "καθεστηκυία" πολιτική μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στη βελτίωση της δημοκρατικής δέσμευσης προκαλώντας σοκ στα μετριοπαθή κόμματα και τους ηγέτες ώστε να βγουν από το τέλμα.

Το Cambridge Centre for the Future of Democracy ερεύνησε στοιχεία από 4,8 εκατομμύρια ανθρώπους τα οποία συλλέχθηκαν από 160 χώρες το διάστημα μεταξύ του 1973 και του 2020.

ΑΠΕ ΜΠΕ