Ομάδες αλληλεγγύης και ενημέρωσης για την COVID-19 κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένα κύμα αλληλεγγύης κι ενημέρωσης έχει πλημμυρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας παρότι τηρούν το «Μένουμε Σπίτι», δεν ξεχνούν ότι πρέπει να παραμείνουν ενεργοί στηρίζοντας άμεσα και έμμεσα όσες κοινωνικές ομάδες το ‘χουν ανάγκη. Εδώ και μία εβδομάδα οι ομάδες και σελίδες αλληλεγγύης, ενημέρωσης, υποστήριξης καθώς και ομάδες κατοίκων που δραστηριοποιούνται σε γειτονιές αυξάνονται γοργά, θέλοντας να δείξουν ότι απέναντι σε αυτό τον ιό κανείς δεν είναι μόνος του.

Οι δράσεις ποικίλλουν, από ένα μήνυμα γραμμένο σε χαρτί και κολλημένο σε μία πολυκατοικία για προσφορά βοήθειας σε όποιον από τους γείτονες την χρειάζεται μέχρι και αγορές από σουπερ μάρκετ και φαρμακεία για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν να βγουν από το σπίτι τους.

«Αν κάποιος/α στην πολυκατοικία αντιμετωπίζει έλλειψη σε τρόφιμα ή φάρμακα ή ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, ας μας ζητήσει βοήθεια. Παρακαλώ να συνεργαστούμε όλοι και να δείξουμε αλληλεγγύη σε όποιον γείτονά μας έρθει σε δύσκολη θέση. Όσο μπορούμε μένουμε σπίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά μήνυμα που κολλήθηκε σε πολυκατοικία γράφοντας δίπλα τον όροφο που διαμένει το άτομο που προσφέρθηκε να συνδράμει εθελοντικά.

Οι ομάδες και οι σελίδες που έχουν φτιαχτεί μετρούν ήδη χιλιάδες μέλη και φιλοξενούν αναρτήσεις που αφορούν ερωτήσεις γύρω από την COVID-19, επιστημονικά άρθρα, ερωτήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτή την περίοδο σε διάφορους τομείς απασχόλησης.

Ο Αντρέας Μπλουμ, κάτοικος Κυψέλης συμβάλλει σε όλη αυτή την προσπάθεια συμμετέχοντας σε δύο ομάδες στο facebook . Η μία ονομάζεται «Ομάδα Αλληλοβοήθειας κατά του Covid-19» και η άλλη «Solidarity against Covid-19 Kentro-Exarcheia-Kypseli-Gyzi» και αφορά τις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας (Κυψέλη, Εξάρχεια, Γκύζη). «Ο κόσμος χρειάζεται τα απαραίτητα για να μπορέσει να μείνει μέσα. Τρόφιμα, φάρμακα, ασφάλεια, και μία βεβαιότητα ότι οι άλλοι δε θα σε ξεχάσουν. Οι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας δεν έχουν τα μέσα (πολλοί πρέπει να μείνουν σε σπίτια—δεν έχουν) να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό οπότε είναι σημαντικός οποιοσδήποτε σχεδιασμός.

Δεν υπάρχει χώρος για λάθη. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν ιό που δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Η αντιμετώπισή του είναι ένας συνδυασμός ατομικής, συλλογικής και δημόσιας υποχρέωσης, κι ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν ιό που δεν κάνει διακρίσεις δεν είμαστε προετοιμασμένοι να τον αντιμετωπίσουμε διότι έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα το οποίο παρουσιάζει βαθιές ανισότητες. Αυτές τις ανθρώπινες αδυναμίες βρίσκει ο ιός και μας τσακίζει», εξηγεί ο κ. Μπλουμ μιώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ προσθέτει ότι «χρειαζόμαστε ένα συλλογικό πακέτο μέτρων το οποίο θα επιτρέψει σε όλους να μείνουμε όντως στα σπίτια μας, χωρίς να πληρώσουμε ένα δυσβάσταχτο κόστος». «Να βγούμε από αυτήν την κρίση όχι μόνο ζωντανοί, αλλά κοινωνικά και οικονομικά υγιείς», λέει.

Στην ομάδα που συμμετέχει έχουν φτιάξει έναν μικρό οδηγό για το τι μέτρα πρέπει να πάρει κάποιος για να πάει πράγματα σε κάποιον που τα έχει ανάγκη και πρέπει να μείνει σπίτι του. Σύμφωνα με τον κ. Μπλουμ, τα περισσότερα αιτήματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα σχετίζονται με φαγητό. «Βλέπουμε αν υπάρχει κάποιος κοντά στην περιοχή, αν είναι υγιής κι αν έχει τα απαραίτητα για να μπορέσει να βγει από το σπίτι του για να κάνει αγορές. Αφότου ολοκληρώσει τις αγορές του κοιτάζουμε αν μπορεί να τα αφήσει στην πόρτα του ανθρώπου που τα χρειάζεται με έναν τρόπο που δεν θα διακινδυνεύεται η δημόσια υγεία», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ακόμη, παρακινούν τα μέλη της ομάδας να αφήσουν σημειώματα σε κεντρικά σημεία των πολυκατοικιών που διαμένουν, γράφοντας τα ονόματά τους και το τηλέφωνό τους σε περίπτωση που κάποιος γείτονάς τους χρειαστεί το ο,τιδήποτε. «Η σκέψη ήταν να μην εκτεθεί κάποιος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες στον κίνδυνο», συμπληρώνει ο κ. Μπλούμ.

Για τους περισσότερους συμμετέχοντες σε αυτές τις ομάδες, οι πρωτοβουλίες αυτές θα έπρεπε να λαμβάνονται συχνότερα. Στο επίκεντρο των δράσεων αλληλεγγύης δεν είναι μόνο οι ευπαθείς ομάδες ή εκείνοι με βαρύ ιατρικό ιστορικό. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν ακόμη τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους κρατούμενους στις φυλακές, αλλά και εκείνους τους ανθρώπους που η επέλαση του κορονοϊού θα φέρει συνέπειες στην εργασία τους, στο εισόδημά τους αλλά και στην ίδια την ψυχική τους υγεία.

Η Ειρήνη, είναι εργαζόμενη στον τομέα της έρευνας και συμμετέχει στην σελίδα «Μένουμε Ενεργοί – υγεία, συλλογικότητα, αλληλεγγύη». Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σελίδα προσπαθεί να είναι ένας κόμβος οργάνωσης κάποιων δράσεων αλληλεγγύης κατά τόπους, ενώ αυτό που θέλει να τονίσει είναι η ανάγκη για δημόσια και καθολική δωρεάν υγεία. «Μένουμε ενεργοί, καθώς παρότι τηρούμε τα μέτρα τα οποία η επιστημονική και ιατρική κοινότητα έχει θέσει ωστόσο δεν αφήνουμε στην τύχη τους τούς εργαζόμενους, τους άνεργους, τους πρόσφυγες, τους φυλακισμένους, όλες εκείνες τις ομάδες που χρειάζονται βοήθεια, μέχρι να περάσει αυτή η περίοδος. Μένουμε ενεργοί μέσα στην πανδημία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μέσω της σελίδας προσπαθούν να στηρίξουν όποιες δράσεις και διαμαρτυρίες αφορούν τους χώρους εργασίας, ενώ στηρίζουν και μία φόρμα καταγγελιών που οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αναφέρουν όποιες παραβιάσεις γίνονται στα εργασιακά τους δικαιώματα. «Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα σε λίγες μέρες έχουν καταγγελθεί 40.000 απολύσεις. Είναι σημαντική η αλληλεγγύη και πρέπει να περνάει και στις πράξεις, αυτό θέλουμε να επισημάνουμε εμείς. Η μεγαλύτερη ευθύνη φαίνεται να πέφτει στις ελλείψεις που υπάρχουν στις υποδομές κι αυτό φαίνεται από την συνολική εξέλιξη, σε όλο τον κόσμο», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περισσότερα από 14.000 μέλη αριθμεί η ομάδα ενημέρωσης και αλληλοβοήθειας ενάντια στην ασθένεια COVID-19 που έχει δημιουργηθεί στο facebook. Όπως εξηγούν οι διαχειριστές της ομάδας σε ανάρτησή τους πρόκειται για «μια εθελοντική προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον κορονοΐό. Δεν είναι κάποιος επίσημος φορέας, ενώ στους διαχειριστές της σελίδας υπάρχουν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, δημοσιογράφοι και απλοί άνθρωποι που βοηθούν στο οργανωτικό κομμάτι. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνουμε υπεύθυνα και να καταρρίπτουμε την παραπληροφόρηση». Παράλληλα, «η ομάδα έχει σαν σκοπό πέρα από την ενημέρωση και την αλληλοβοήθεια, τη στήριξη, για αυτό η ομάδα των διαχειριστών (admins) καταθέτει μια σειρά άμεσα και αναγκαία μέτρα ανακούφισης των πολιτών που θα επηρεαστούν από την οικονομική κατάρρευση και (ίσως) όχι από τον ίδιο τον ιό».

Ομάδα που διαθέτει δωρεάν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και σε όσους διαμένουν με ευπαθή άτομα.

Ο Σπύρος Ζαφειριάδης είναι διαχειριστής ακινήτων από την Ζάκυνθο και διαχειριστής της ομάδας AIRBNB GREECE, στην οποία συμμετέχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν με βραχυχρόνια μίσθωση. Μαζί με άλλα άτομα έφτιαξαν μία ομάδα στο Facebook (I offer my AIRBNB home for FREE during Covid-19 Crisis) ώστε να διαθέσουν δωρεάν κάποιο από τα ακίνητά τους σε όσους έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο και κυρίως σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσαμε κι εμείς από τη μεριά μας να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, ώστε να διαθέσουμε κάποια από τα ακίνητά μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται νυχθημερόν στα νοσοκομεία μας και θέλαμε να τους δώσουμε μία επιλογή ώστε όσοι διαμένουν μαζί με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να μπορέσουν να μείνουν κάπου αλλού και να μην φοβούνται μήπως τους κολλήσουν», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζαφειριάδης. Αυτή την στιγμή έχουν στη διάθεσή τους δεκάδες ακίνητα κατά βάση στην Αθήνα , στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές, όπως στη Ζάκυνθο. «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διαθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ήδη με το που γίνεται διαθέσιμο κάποιο σπίτι απευθείας υπάρχει ανταπόκριση από γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, από ανθρώπους που έχουν ήπια συμπτώματα και φοβούνται μήπως κολλήσουν τους γονείς τους», αναφέρει , ενώ προσθέτει ότι «είναι μία δύσκολη περίοδος για όλους και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας από την πλευρά του να βάλει έστω το πιο μικρό λιθαράκι».

Οι ομάδες και οι σελίδες που έχουν δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται να υπενθυμίσουν ότι ναι μεν «μένουμε σπίτι» αλλά δεν είμαστε μόνοι στη μάχη απέναντι στον κορονοϊό και στις επιπτώσεις που θα φέρει.