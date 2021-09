Σήμερα Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου το La Casa de Papel επιστρέφει στο Netflix με το πρώτο μέρος του τελευταίου κύκλου καθώς πέντε, ολοκαίνουργια επεισόδια αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο ελληνικό Netflix στις 10 το πρωί.

Η καθηλωτική αστυνομική σειρά που κέρδισε Emmy, Premios Fénix, Premios Iris Καλύτερης Δραματικής Σειράς και άλλα 6 βραβεία, επιστρέφει…δριμύτερη.

Από τότε που «πρωτοεισέβαλλε» στις οθόνες μας τον Δεκέμβριο του 2017, το Casa De Papel- έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του του Netflix και μία από τις δημοφιλέστερες μη αγγλόφωνες σειρές στον κόσμο.

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1. premieres this Friday! Here's a rundown of the new episode titles pic.twitter.com/ucKJqL1tkB

Ο τελευταίος κύκλος αναμένεται να είναι εξίσου συναρπαστικός, από ό,τι έχουμε δει στο τρέιλερ που έχει βγει στη δημοσιότητα.

Επίσης, ανακοινώθηκαν και οι τίτλοι των πέντε επεισοδίων

#1 The End of the Road

#2 Do You Believe in Reincarnation?

#3 Welcome to the Show of Life

#4 Your Place in Heaven

#5 Live Many Lives

Ο δημιουργός της ισπανικής επιτυχίας, Άλεξ Πίνα έχει προανααγγείλει οτι η τελευταία σεζόν θα ειναι είναι η πιο επική από όλες τις προηγούμενες.

Στο επίσημο τρέιλερ του πρώτου μέρους βλέπουμε τον Προφεσόρ να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλυσοδεμένος και αιχμάλωτος της Αλίσια. Την ίδια στιγμή, ο στρατός ετοιμάζεται να εισβάλει μέσα στην ισπανική τράπεζα που βρίσκεται αμπαρωμένη η συμμορία. Το βίντεο είναι «παραδοσιακά» γεμάτο σκηνές δράσης που κόβουν την ανάσα.

Εκτός απο τους γνωστούς πρωταγωνιστές στη νέα σεζόν προστίθενται τρεις νέοι χαρακτήρες. Πρόκειται για τον Ρενέ, τη μεγάλη αγάπη της Τόκιο από το παρελθόν που υποδύεται ο Μιγκέλ Άνχελ Σιλβέστρε γνωστός από τα Sky Rojo, Narcos και Sense8.

Η δεύτερη νέα είσοδος είναι αυτή του Πάτρικ Κριάντο που θα υποδυθεί τον Ραφαέλ, τον «άσωτο γιο» του Μπερλίν. Και τέλος στην πέμπτη σεζόν θα δούμε και τον ηθοποιό Χοσέ Μανουέλ Σέδα στον ρόλο του Σαγκάστα, έναν σκληρό διοικητή των ειδικών δυνάμεων του ισπανικού στρατού.

Do It For Her*

*get the money and get everyone out

the first part of the final season of Money Heist / La Casa de Papel drops this friday pic.twitter.com/MgtVCbxgxX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 31, 2021