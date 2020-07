ΗΠΑ: Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μειωθεί ήδη από το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μειωθεί ήδη από το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα στα 8,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2100, ήτοι 2 δισεκατομμύρια λιγότερα από τις προβλέψεις του ΟΗΕ, σύμφωνα με μελέτη που προβλέπει ανατροπές στην παγκόσμια ισορροπία και στους κόλπους των κοινωνιών.

Αυτή είναι "μια καλή είδηση για το περιβάλλον (λιγότερη πίεση στα συστήματα παραγωγής προϊόντων διατροφής και λιγότερες εκπομπές CO2)", δήλωσε στο AFP ο Κρίστοφερ Μάρεϊ, διευθυντής του έγκριτου ερευνητικού κέντρου για την υγεία Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) στο Σιάτλ, το οποίο έκανε τη μελέτη αυτή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται σήμερα στην επιθεώρηση The Lancet.

Ωστόσο "η αναστροφή της πυραμίδας των ηλικιών θα έχει βαθιές και αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την οργάνωση των οικογενειών, των κοινοτήτων και των κοινωνιών", σημείωσε. Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές "δεν είναι κάτι το δεδομένο" και μπορεί πολιτικές αλλαγές να αλλάξουν την πορεία των διαφόρων χωρών, προσθέτει.

ΑΠΕ ΜΠΕ