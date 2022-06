Η C++ είναι μία γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργήθηκε από τον Μπιάρνε Στρούστρουπ ως εξέλιξη της γλώσσας C.

Χρησιμοποιείται ευρέως για ανάπτυξη παιχνιδιών, ιστοσελίδων, εφαρμογών κ.α. Τα τελευταία χρόνια, άλλες γλώσσες έχουν κάνει την εμφάνισή τους όπως οι Python, Java και JavaScript επομένως είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς γιατί να επιλέξει να μάθει C++. Σε αυτό το άρθρο θα αναπτύξουμε τους βασικούς λόγους για τους οποίους η γλώσσα προγραμματισμού C++ έχει έναν ξεχωριστό ρόλο και είναι σημαντική.

Έχει καλές ευκαιρίες εργασίας

Η C++ θεωρείται θεμελιώδης γλώσσα προγραμματισμού στην επιστήμη υπολογιστών. Σχεδόν κάθε προγραμματιστής ή software developer που έχει μία καλή πορεία, είναι κατά πάσα πιθανότητα εξοικειωμένος με τις έννοιες και τις βασικές αρχές της C++. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας που απαιτούν γλώσσα C++. Είναι μια ευέλικτη γλώσσα, επομένως παραμένει σε μεγάλη ζήτηση από επαγγελματίες, όπως προγραμματιστές λογισμικού, προγραμματιστές παιχνιδιών, αναλυτές C++ και προγραμματιστές backend.

Η C++ είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική γλώσσα

Η C++ είναι μια προηγμένη γλώσσα που υποστηρίζει διάφορες μεθόδους προγραμματισμού, όπως συναρτησιακό, διαδικαστικό και αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και είναι μια γρήγορη γλώσσα. Ο χρόνος μεταγλώττισης και ο χρόνος εκτέλεσής του είναι ταχύτερος από άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

Είναι η ιδανική γλώσσα για μεγάλα projects

H γλώσσα προγραμματισμού C++ είναι η κατάλληλη εάν θέλει κανείς να φτιάξει δομές που να διαχειρίζονται τεράστια δεδομένα.

Πολλά projects όπως οι μεταγλωτιστές, τα συστήματα cloud αποθήκευσης, οι βάσεις δεδομένων, η ανάπτυξη παιχνιδιών, τα γραφικά σχέδια κ.α. φτιάχνονται με C++. Η C++ χρησιμοποιείται επίσης για τη δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών. Αυτά τα project απαιτούν αποτελεσματικό έλεγχο τεράστιου όγκου δεδομένων και η C++ είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για αυτό. Ακόμη, πολλές εφραμογές και λογισμικά που χρησιμοποιεί ο κόσμος στην καθημερινότητά του έχουν αναπτυχθεί σε C++. Για παράδειγμα, το Spotify έχει τον κώδικα υποστήριξης γραμμένο σε C++. Στο Youtube, η C++ χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της λειτουργίας επεξεργασίας βίντεο YouTube.

Έχει καλή υποστήριξη

Η C++ είναι μια παλιά γλώσσα και μαθαίνεται από τους περισσότερους προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο, επομένως έχει τεράστια υποστήριξη από την κοινότητα. Η μεγάλη κοινότητα της C++ μπορεί να φανεί μία μεγάλη βοήθεια στην εκμάθηση αυτής της γλώσσας. Εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια ή καθοδήγηση σχετικά με τη C++ υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι θα βρει τη λύση σε κάποια ιστοσελίδα ή forum από κάποιον άλλο προγραμματιστή που είχε αντιμετωπίσει παλιότερα το ίδιο πρόβλημα.

Η C++ βρίσκεται παντού

Η γλώσσα προγραμματισμού C++ βρίσκεται σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προγραμμάτων περιήγησης, εφαρμογών και λογισμικού ενώ σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν φτιαχτεί με C++, όπως τα Mac Os, Windows, Linux. Τα προγράμματα περιήγησης όπως τα Chrome, Safari, Opera, Firefox κ.λπ., είναι επίσης γραμμένα σε C++ επειδή είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική γλώσσα. Η C++ προτιμάται επίσης για ανάπτυξη παιχνιδιών και πολύπλοκες επιχειρηματικές εφαρμογές. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι χρησιμοποιείται ευρέως σε διαφορετικούς τομείς που απαιτούν υψηλές επιδόσεις και η εκμάθηση μιας γλώσσας σαν αυτή μπορεί να ανοίξει πολλές διαφορετικές πόρτες.