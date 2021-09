Mόνο τις τελευταίες 24 ώρες, δηλαδή μετά την εμφάνισή της στο δικαστήριο, οι δωρεές που έγιναν ήταν πάνω από 700.

Η επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου τον Μάιο του 2020 είχε συγκλονίσει ολόκληρη την χώρα. Περισσότερο απο έναν χρόνο μετά, η πορεία προς τη νομική δικαίωσή της ξεκίνησε με την έναρξη της δίκης εναντίον της γυναίκας που της επιτέθηκε.

Στη «μάχη» για την επαναφορά της Ιωάννας στη «ζωή» έχει ριχτεί και η πρώην τηλεπαρουσιάστρια και προσωπική φίλη της, Αννίτα Ναναθαήλ, η οποία μέσω μιας μεγάλης πλατφόρμας του εξωτερικού που αφορά δωρεές σε άτομα που χρήζουν βοήθειας (δείτε εδώ) καλεί όσους θέλουν να συνεισφέρουν οικονομικά στην 34χρονη.

Στην πλατφόρμα είχε κάνει δωρεά και η ελληνικής καταγωγής παρουσιάστρια Μαρία Μενούνος με το ποσό των 1.000 δολαρίων, ενώ την προσπάθεια είχε στηρίξει δημοσίως και η συγγραφέας – αρθρογράφος Αριάννα Χάφινγκτον.

This is awful. Pls Help Acid Attack Victim Ioanna Paliospirou https://t.co/Q0771tmtG4

— MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) January 7, 2021