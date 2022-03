Η direct to consumer streaming υπηρεσία Disney+ από τη The Walt Disney Company, αποτελεί μέρος της Disney Media & Entertainment Distribution.

Το Disney Plus, η streaming υπηρεσία της The Walt Disney Company που έρχεται να ανταγωνιστεί στα ίσια την αυτοκρατορία του Netflix, επιβεβαίωσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας της σε 42 χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα στις 14 Ιουνίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε το κόστος της συνδρομής στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε €8,99 για μηνιαία συνδρομή ή €89,90 για ετήσια συνδρομή.

Φέτος το καλοκαίρι το Disney+ επεκτείνεται σε Νησιά Φερόε, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικά Νότια Εδάφη, Σεντ Πιέρ και Μικελόν, Νησιά Άλαντ, Άγιος Μαρτίνος, Σβάλμπαρντ και Γιαν Μάγεν, Βρετανικά Εδάφη Ινδικού Ωκεανού, Γιβραλτάρ, Νήσοι Πίτκερν, Αγία Ελένη ενώ οι νέες χώρες περιλαμβάνουν την Ελλάδα, Νότια Αφρική, Τουρκία, Πολωνία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Disney+ είναι η αποκλειστική streaming υπηρεσία για ταινίες και σειρές Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographicκαι περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Μεταξύ άλλων η υπηρεσία είναι γνωστή και για αποκλειστικές σειρές , όπως το The Mandalorian και το The Book of Boba Fett από το σύμπαν του Star Wars ή τα WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye και άλλες σειρές από το Marvel Cinematic Universe. Η Disney σχεδιάζει να ξοδέψει τουλάχιστον 8 δισ. δολάρια ετησίως στο Disney+ έως το 2024.

Τι είναι το Disney Plus

Η direct to consumer streaming υπηρεσία Disney+ από τη The Walt Disney Company, αποτελεί μέρος της Disney Media & Entertainment Distribution. Η υπηρεσία προσφέρει streaming χωρίς διαφημίσεις, μαζί με έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο αποκλειστικού, πρωτότυπου περιεχομένου, που περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, σειρές, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ καιπεριεχόμενομικρού μήκους.

Με αποκλειστική πρόσβαση στη μακρόχρονη ιστορία της Disney και την ασύγκριτη κινηματογραφική και τηλεοπτική ψυχαγωγία, το Disney+ αποτελεί τον αποκλειστικό προορισμό για τις νεότερες κυκλοφορίες των The Walt Disney Studios, ενώ προσφέρει τοπιο πρόσφατο περιεχόμενο των 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX και Searchlight Pictures μεταξύ άλλων.

Η ταινία της Disney για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η συνδρομητική υπηρεσία Disney+ ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2019 ότι ετοιμάζει μία βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και με τίτλο «Greek Freak». Ο τίτλος της ταινίας παραπέμπει στο παρατσούκλι του σπουδαίου μπασκετμπολίστα και θα επικεντρώνεται στα παιδικά χρόνια του Aντετοκούνμπο, τις δυσκολίες που πέρασε και την πορεία της καριέρας του, πρώτα στην Ελλάδα και τώρα στο ΝΒΑ.

Τα γυρίσματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στα Σεπόλια, Μοναστηράκι, Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές που μεγάλωσε ο αθλητής του μπάσκετ, ξεκίνησαν αμέσως μετά το Πάσχα και ολοκληρώθηκαν προς τα τέλη Ιουνίου. Είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν γυριστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, με ύψος δαπάνης που ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ.