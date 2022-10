Η ΝΕΑ εξωτερική κλειδαριά πόρτας μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο από το Apple Watch ή το iPhone ενός χρήστη πωλούν πλέον τα καταστήματα της Apple στις ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, το Level Lock κοστίζει 329 δολάρια και είναι η πρώτη κλειδαριά που υποστηρίζεται με κλειδί σπιτιού και πωλείται στα καταστήματα της Apple.

Όταν το Level Lock+, κατασκευασμένο από το Level Home, εγκατασταθεί σε μια πόρτα, οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώσουν και να ξανακλειδώσουν τα σπίτια τους με ένα πάτημα χρησιμοποιώντας το Apple Home Key.

Για την Apple, η λειτουργία αυτή ήταν πολυαναμενόμενη και αποτελεί ορόσημο. Είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά το 2021. Το Home Key είναι ένα παράδειγμα της Apple ότι συνεχίζει να ψηφιοποιεί πράγματα που συνήθως μεταφέρονται σε ένα φυσικό πορτοφόλι ή στην τσέπη, από μετρητά έως κλειδιά.

Πολλές από τις νέες δυνατότητες λογισμικού της Apple τα τελευταία χρόνια έχουν ως στόχο να κάνουν το iPhone πιο πολύτιμο για τους χρήστες, ώστε να τους αποτρέψουν από τη μετάβαση σε άλλες μάρκες τηλεφώνων. Ένας χρήστης του οποίου η πόρτα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το τηλέφωνό του, δύσκολα θα μπορούσε να μεταβεί σε τηλέφωνο Android.

The next Level is here. 🏡🔐

Meet Level Lock+, the next generation of our industry leading smart locks, now featuring Apple home keys.

Available only at Apple, Level Lock+ advances our renowned invisible technology with zero sacrifice on design. https://t.co/mDwbEFu6cU pic.twitter.com/6cjMrQSyhf

— Level (@levelhomeinc) October 21, 2022