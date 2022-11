Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η αξία ενός πτυχίου έχει μειωθεί.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση αξίζει, ακόμα και σε χώρες όπου μπορεί να κοστίζει ακριβά. Στις ΗΠΑ, η έκθεση «The College Payoff» του Georgetown University Center on Education and the Workforce δείχνει ότι οι κάτοχοι ενός πτυχίου κερδίζουν 84% περισσότερα από εκείνους που έχουν μόνο απολυτήριο λυκείου.

Όμως, οι διαφορές ανάμεσα στα πτυχία είναι μεγάλες. Όσοι σπούδασαν στους τομείς της επιστήμης, τεχνολογία, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), κερδίζουν τα περισσότερα.

Τα πτυχία στους τομείς της υγείας και των επιχειρήσεων επίσης αμείβονται πολύ καλά στις ΗΠΑ, καθώς οι μισθοί τόσο για τους νέους εργαζόμενους όσο και για αυτούς που έχουν περισσότερα χρόνια καριέρας είναι υψηλότεροι σε σχέση με εκείνους που σπούδασαν ιστορία, φιλολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, τέχνες κτλ.

Παρόλα αυτά, μελέτη της ZipRecruiter που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 1.500 απόφοιτους πανεπιστημίων στις ΗΠΑ που αναζητούν εργασία, δείχνει ότι το 44% μετανιώνει για το αντικείμενο των σπουδών που επέλεξε.

Η δημοσιογραφία, η κοινωνιολογία, η επικοινωνία και η εκπαίδευση βρίσκονται στην κορυφή των σχολών που έχουν υψηλότερα ποσοστά μετανιωμένων πτυχιούχων.

Οι φοιτητές μπορεί να επιλέγουν αυτούς τους κλάδους χωρίς να σκέφτονται τα επίπεδα των μισθών και την εργασιακή ασφάλεια όταν σπουδάζουν, όμως «όταν αποφοιτήσουν, συνειδητοποιούν την πραγματικότητα», σύμφωνα με την οικονομολόγο της ZipRecruiter, Sinem Buber. «Όταν μετά βίας καταφέρνεις να πληρώσεις τους λογαριασμούς, το ύψος του μισθού σου μάλλον γίνεται πιο σημαντικό», εξηγεί στο CNBC.

Από τους πτυχιούχους που το μετάνιωσαν, οι περισσότεροι λένε ότι εάν μπορούσαν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω, θα σπούδαζαν πληροφορική ή διοίκηση επιχειρήσεων.

Στις ΗΠΑ, αυτοί που έχουν ένα από τα πτυχία με τις καλύτερες αμοιβές θα κερδίσουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους κατά μέσο όρο 3,4 εκατ. δολάρια περισσότερα από αυτούς που σπούδασαν επαγγέλματα με τις χαμηλότερες απολαβές.

Οι απόφοιτοι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας με καλές προοπτικές απασχόλησης και υψηλούς αρχικούς μισθούς είναι οι πιο ευχαριστημένοι με την επιλογή των σπουδών τους.

Εκείνοι που σπούδασαν πληροφορική είναι οι πιο ικανοποιημένοι, καθώς στις ΗΠΑ, ο πρώτος τους μισθός πλησιάζει τα 100.000 δολάρια ετησίως.

Όσοι έχουν σπουδάσει εγκληματολογία, μηχανική, νοσηλευτική και business and finance νιώθουν επίσης πολύ καλά με τις επιλογές τους.

