Ολοκληρώθηκε, ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που είχε «παγώσει» από την περασμένη εβδομάδα, μετά την τελική άρνηση του Ευάγγελου Αποστολάκη.

Την θέση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέλαβε επισήμως ο Χρήστος Στυλιανίδης, όπως ανακοίνωσε στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αυτές, την θέση του υφυπουργού ανέλαβε ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ολοκληρώθηκε, έτσι, ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που είχε «παγώσει» από την περασμένη εβδομάδα, μετά την τελική άρνηση του Ευάγγελου Αποστολάκη να αναλάβει το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, λίγη ώρα μετά τις σχετικές ανακοινώσεις. Η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα γίνει την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.

Σημειώνεται ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης θα λάβει τιμητική πολιτογράφηση με τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Το who is who του Χρήστου Στυλιανίδη

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ο Χρήστος Στυλιανίδης, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίο κάποιος θα χαρακτήριζε επαγγελματία πολιτικό. Πλέον μετά από επιλογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ο νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης συμμετείχε από πάντα στα κοινά της Κύπρου, χωρίς ωστόσο να αποτελεί μέρος κομματικών μηχανισμών, ή να μετέχει σε κομματικές κοκορομαχίες. Είναι από τους ανθρώπους που δεν έχανε το δάσος για το δέντρο και αυτό φαίνεται πως είχε εκτιμήσει ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης, ο οποίος το 1998 τον διόρισε στην θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήταν ένας διορισμός που προκάλεσε έκπληξη καθώς ο Χρήστος Στυλιανίδης στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές βρισκόταν απέναντι από τον Γλαύκο Κληρίδη ως εκπρόσωπος του Πασχάλη Πασχαλίδη, ο οποίος είχε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις στο Κυπριακό.

Αυτό που έφερε την προσέγγιση Κληρίδη – Στυλιανίδη, ήταν η πίστη στην αναγκαιότητα για ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Από κει και πέρα ο Στυλιανίδης έγινε ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής σχολής συνεργαζόμενος στενά με τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη.

Το «γιατί» της επιλογής Μητσοτάκη

Μετά το θέμα που δημιουργήθηκε με την υπαναχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο πρωθυπουργός ο οποίος γνωρίζει προσωπικώς τον Χρήστο Στυλιανίδη, έκρινε πως θα ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για την ανάληψη της ηγεσίας του νέου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και επικοινώνησε μαζί του. Ακολούθησαν μεταξύ τους συζητήσεις για να καθοριστεί επακριβώς το πεδίο των αρμοδιοτήτων του νέου υπουργού και χθες το πρωί υπήρξε μια τελευταία επικοινωνία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε να έχει την οριστική απάντηση του κ. Στυλιανίδη αυθημερόν ώστε σήμερα να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Ο Χρήστος Στυλιανίδης απάντησε θετικά και το Μέγαρο Μαξίμου συνέταξε ένα προσχέδιο της ανακοίνωσης που πρόκειται να γίνει για να εξηγηθούν οι λόγοι επιλογής του Χρήστου Στυλιανίδη και του Ευάγγελου Τουρνά.

Σημειώνεται ότι θα δρομολογηθεί και η τιμητική πολιτογράφηση του, για να παρακαμφθεί όποιο κώλυμα.

Για τον Χρήστο Στυλιανίδη στο ανεπίσημο έγγραφο αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Δεν είναι απλώς ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση αλλά ο καλύτερος ευρωπαίος πολιτικός για το συγκεκριμένο πεδίο. Έχει τόσο πολιτικά όσο και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Την περίοδο 2014-2019 ήταν επίτροπος για την Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική βοήθεια και τη Διαχείριση κρίσεων. Το ίδιο διάστημα ήταν και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα, θέση στην οποία είχε διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από τις θέσεις του αυτές ήταν ο αρμόδιος για την διαχείριση κρίσεων για λογαριασμό της ευρωπαϊκής επιτροπής σε ολόκληρο τον κόσμο και ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Διαχειρίστηκε υγειονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Σχεδίασε και υλοποίησε επιχειρησιακά προγράμματα πολιτικής προστασίας.

Δημιούργησε εργαλεία και κινητοποίησε πόρους για την ανασυγκρότηση περιοχών που επλήγησαν από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Είναι ο «αρχιτέκτονας» του rescEU, της μεγάλης πρωτοβουλίας με την οποία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικής προστασίας. Το rescEU είναι σήμερα το σημαντικότερο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων όπως πανδημίες και έχει μετουσιώσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε πράξη. Συμπεριλήφθηκε, δε, ανάμεσα στα είκοσι μεγαλύτερα επιτεύγματα της πενταετίας της Επιτροπής Γιούνκερ. Η μεγάλη σημασία και χρησιμότητα του rescEU και του αναβαθμισμένου ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής προστασίας αποδείχθηκε και στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην Ελλάδα.

Εμβληματική χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία του για ενίσχυση της «Εκπαίδευσης σε περιοχές κρίσεων» (Education in Emergencies) καθώς οδήγησε, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επιτρόπου, σε δεκαπλασιασμό του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας (Humanitarian andDevelopment Nexus), “κλειδί” για αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την ανασυγκρότηση των περιοχών που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή.

Είναι από τους ιδρυτές του «Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος» (European Medical Corps) το οποίο δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην άμεση κινητοποίηση ιατρικών και υγειονομικών μονάδων και ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.

Η εμπειρία, το κύρος και οι διεθνείς επαφές του μπορούν να οδηγήσουν στην ενεργοποίηση συνολικά της Ευρώπης με αιχμή του δόρατος τις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου στην κατεύθυνση μια πιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας.

Μπορεί να εγγυηθεί και να αναλάβει Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την οργάνωση της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Είναι ένας γνήσιος πατριώτης, με διεθνή αναγνώριση για το ανθρωπιστικό του έργο, μα πάνω απ’ όλα ένας Ευρωπαίος πολίτης που θεωρεί την πορεία της Ελλάδας και της Κύπρου άρρηκτα δεμένη με την Ευρώπη και το απέδειξε σε όλη την πολιτική του διαδρομή (Επίτροπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής, ευρωβουλευτής).

Ως αναγνώριση του έργου του ο Χρήστος Στυλιανίδης έλαβε σημαντικά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. Μεταξύ άλλων, για τη μεγάλη προσφορά του στην αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας τιμήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας (THW) της Γερμανίας καθώς και από το Γερμανικό κρατίδιο Baden-Wurttemberg. Ανακηρύχθηκε, επίσης, “Global Champion for Education in Emergencies” από τηδιεθνή οργάνωση Education Cannot Wait (ECW) και “Political Champion forEducation in Emergencies” από το Malala Foundation. Για την ανθρωπιστική του δράση και τη συνεισφορά του στην συνύπαρξη και συμφιλίωση τιμήθηκε με το «Βραβείο Ειρήνης και Συμφιλίωσης» της ιστορικής πόλης Γκερνίκα της Ισπανίας.