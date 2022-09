Η ανακοίνωση για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ – Το Παλάτι αναφέρει: «Η βασίλισσα πέθανε ειρηνικά στο Μπαλμόραλ το απόγευμα.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα παραμείνουν στο Μπαλμόραλ το απόγευμα και θα επιστρέψουν αύριο στο Λονδίνο»

Η σημαία στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κυματίζει μεσίστια από τις 20:30 (ώρα Ελλάδας).

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022