Κορονοϊός: Τι ανέφερε ο Καθηγητής – «Όσο περισσότερο εμβολιασμένος είναι ο πληθυσμός, τόσο μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας»

Τα τελευταία στοιχεία για την πανδημία του κορονοϊού από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων (ECDC) παρουσίασε ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Δευτέρα (11/10/2021).

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Covid 19: Ιατρική, Φιλοσοφική και Οικονομική διάσταση μιας Πανδημίας», προέβλεψε ότι αναμένεται έξαρση της πανδημίας σε περιοχές με πολλούς ανεμβολίαστους πολίτες. Όσο υψηλότερη είναι η εμβολιαστική κάλυψη, τόσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός των νοσηλειών, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους θανάτους, τόνισε.

Αναφερόμενος στη διστακτικότητα για το εμβόλιο κατά της covid-19, τάχθηκε υπέρ των κινήτρων προκειμένου να πειστούν περισσότεροι άνθρωποι να εμβολιαστούν. «Όσο περισσότερο διστακτικός είναι κάποιος, τόσο περισσότερο θα πρέπει να του δώσεις κίνητρα για να εμβολιαστεί» είπε και πρόσθεσε πως «όσο περισσότερο εμβολιασμένος είναι ο πληθυσμός, στο 70% με 75%, τόσο μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας».

«Επικοινωνία του κινδύνου»

Παράλληλα, ήταν ιδιαιτέρως επικριτικός απέναντι σε όσους διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις. «Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για μελέτες που μιλούν για θεωρίες για την προέλευση του ιού, για την προέλευσή του από εργαστήρια» ανέφερε.

Το φαινόμενο αυτό χαρακτήρισε ως «επικοινωνία του κινδύνου» και έκανε λόγο για «αντιεπιστημονικές ανοησίες» από ανθρώπους που «δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται η σύγκριση των δεδομένων».

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (National and Kapodistrian University of Athens MBA) και Φιλοσοφία και Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε επίσης ο Νίκολας Χρηστάκης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Yale), ο Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος (Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), ο Ανδρέας Παπανδρέου (Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Π.Μ.Σ Φιλοσοφία και Διοίκηση) και ο Ιωάννης Υφαντόπουλος (Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Ακαδημαϊκός Συντονιστής του National and Kapodistrian University of Athens MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας).