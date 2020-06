Τουρισμός: Ανοίγουν οι πύλες από 1η Ιουλίου – Πώς θα ελέγχονται οι τουρίστες

Τα αεροδρόμια της χώρας είναι έτοιμα να υποδεχτούν επισκέπτες από διεθνείς προορισμούς από την 1η Ιουλίου – Τα μέτρα ασφαλείας και οι έλεγχοι. Για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο βρίσκεται η δύσκολη εξίσωση την οποία καλείται να λύσει η κυβέρνηση: από τη μία πλευρά, οι τουριστικές ροές ιδίως προς τα νησιά είναι επιβεβλημένο να ενισχυθούν ούτως ώστε να σωθεί οτιδήποτε σώζεται από τη φετινή σεζόν και να μην υποστεί καθίζηση συνολικά η οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, όμως, προέχει η ανθρώπινη ζωή. Και αυτήν καλείται να διαφυλάξουν οι αρμόδιες Αρχές, με τον περιορισμό της διασποράς του ιού κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς τα «εισαγόμενα» κρούσματα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.

Ο έλεγχος στους τουρίστες που θα έρχονται στα αεροδρόμια της Ελλάδας, θα γίνεται με ειδικό λογισμικό και στοχευμένα τεστ, ενώ την ίδια ώρα ανοίγουν λιμάνια και συνοριακοί σταθμοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα νέα πρωτόκολλα όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο υποχρεούνται να συμπληρώνουν, μια ειδική φόρμα 48 ώρες πριν από το check in.

Ποιοι θα συμπληρώνουν τη νέα φόρμα

Έως και 48 ώρες πριν αναχωρήσουν για την Ελλάδα οι ταξιδιώτες υποχρεωτικά θα συμπληρώνουν σε υπολογιστή ή μέσω εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο μια φόρμα με τα στοιχεία τους όπως την χώρα προέλευσής τους, ποιες άλλες χώρες πέρασαν (πτήσεις transit), αλλά και πού βρίσκονταν το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Συγκεκριμένα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη φόρμα Passenger Locator Form (PLF) στο travel.gov.gr.

Οι τουρίστες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες, συμπληρώνοντας το μέσο με το οποίο εισέρχονται στη χώρα μας και στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Το πρωί της Κυριακής έφτασαν στην Αθήνα οι πρώτοι επιβάτες που χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό «αποτύπωμα», όμως από την 1η Ιουλίου η διαδικασία θα είναι υποχρεωτική.

Οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται σε μια βάση δεδομένων και μέσω της ανάλυσής τους κάθε ταξιδιώτης θα λαμβάνει ένα ειδικό barcode βάση του οποίου οι Αρχές στην Ελλάδα θα γνωρίζουν με την άφιξη του επισκέπτη, εάν πρέπει να ελεγχθεί ή όχι.

Από 1η Ιουλίου η Ελλάδα θα δέχεται τουρίστες από τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, ενώ ανοίγουν για την κρουαζιέρα τα λιμάνια του Πειραιά, Ρόδου, Κέρκυρας, Βόλου και Κατάκολου. Παράλληλα, από τη Δευτέρα ανοίγει και ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων, ενώ υπό διαπραγμάτευση είναι το άνοιγμα των σταθμών της Κρυσταλλοπηγής, της Κακαβιάς, του Νυμφαίου, των Καστανιών και των Κήπων.

Υγειονομικά κλιμάκια σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας

Τα υγειονομικά κλιμάκια που θα βρίσκονται σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας θα αποτελούνται από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, αλλά και της Αστυνομίας και με αυτό τον τρόπο θα πραγματοποιούνται τα στοχευμένα τεστ.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ήδη προχώρησε στην έκδοση 9 Οδηγιών για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τον κορονοϊό, με κεντρικό μήνυμα: «Απολαύστε τη Διαμονή σας – Μείνετε Ασφαλείς», «Enjoy your stay and stay safe». Η καμπάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, την ΥΠΑ, την Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», είναι στη διάθεση του κοινού σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

Στις οδηγίες, η ΓΓΠΠ τονίζει πως οι τουρίστες θα πρέπει:

Να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό χεριών

Να φορούν μάσκα

Να πλένουν τα χέρια τους τακτικά και σχολαστικά

Να αποφεύγουν να πιάνουν το στόμα τους, τη μύτη τους ή τα μάτια τους

Να απορρίπτουν τις χρησιμοποιημένες μάσκες και τα γάντια, με ασφαλή τρόπο, σε κάδους απορριμμάτων

Όταν βήχουν να το κάνουν είτε στο εσωτερικό του χεριού τους είτε σε κάποιο χαρτομάντιλο

Να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας

Να προτιμούν τις ανέπαφες συναλλαγές και

Να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες

Οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες

Οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε προορισμούς από και προς εξωτερικό και εσωτερικό και ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια είναι:

Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία ΑμεΑ). – Προστατευτικά διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί σε σημεία εξυπηρέτησης κοινού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική – ήδη από την είσοδο στο αεροδρόμιο – ενώ όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου.

Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και ταυτοπροσωπίας. Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) τα οποία και χρησιμοποιούν καθ'όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Ειδικές σημάνσεις στο έδαφος, οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banners θα διευκολύνουν στη διατήρηση των αποστάσεων ενώ θα γίνονται επίσης τακτικές ενημερώσεις ηχητικές μέσω οθονών, αναγγελιών και σημάνσεων.

Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες.

Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων καθώς και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες καθώς και σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας αναχώρηση, άφιξη . Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες) όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το αεροδρόμιο (web check-in) όσο και εντός του αεροδρομίου (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).

Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια. Επίσης, σε κάποια αεροδρόμια, όπου αυτό είναι εφικτό θα γίνεται πεζή μετάβαση επιβατών από/προς το αεροσκάφος.

Τέλος, όσον αφορά στις συνθήκες στις πτήσεις και άλλες λεπτομέρειες, οι επιβάτες καλό θα είναι να παίρνουν πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες και ταξιδεύουν. Από τις εταιρείες θα ενημερώνονται για τους κανόνες που ισχύουν στον προορισμό τους.