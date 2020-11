Θεσσαλονίκη – κορονοϊός: Διευκρινήσεις για το take away – Πώς θα γίνεται.Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τους επαγγελματίες της εστίασης, η κυβέρνηση ανακάλεσε το μέτρο της απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων με take away και drive-through.

Εγκύκλιος του υπουργείο Ανάπτυξης διευκρινίζει ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών.

Επιτρέπονται, ωστόσο, στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020, όπως και στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το take away και το drive through επιτρέπονται στο πλαίσιο των μετακινήσεων των πολιτών που δικαιολογούνται με την αποστολή sms ή τη συμπλήρωση εγγράφου εργασίας, ωστόσο, δεν αποτελούν από μόνα τους λόγο για μετακίνηση πολιτών σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.