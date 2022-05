Σοκ επικρατεί στο Τέξας, μετά το μακελειό που προκάλεσε ένας έφηβος μακελάρης που σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες σε δημοτικό σχολείο, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών

Αντί να κάνουν σχέδια για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οι οικογένειες 19 μαθητών που έχασαν τη ζωή τους στο αιματηρό περιστατικό στο δημοτικό σχολείο Robb της κοινότητας Ουβάλντε, αποχαιρετούν συντετριμμένοι τους αγαπημένους τους και ζητούν απο τους ιθύνοντες να λάβουν μέτρα εδώ και τώρα για να μην επαναληφθεί η τραγωδία.

Το νήμα της σύντομης ζωής τους κόπηκε βίαια από τον Σαλβαδόρ Ράμος, έναν 18χρονο ένοπλο, μόλις δύο ημέρες πριν τελειώσει η σχολική χρονιά, σε ένα απο τα χειρότερα περιστατικά μαζικού πυροβολισμού σε σχολείο της χώρας.

Τα μαθήματα ολοκληρώνονταν αύριο Πέμπτη για τους μαθητές δευτέρας, τρίτης και τετάρτης τάξης του δημοτικού και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το σχολείο με περίπου 500 παιδιά, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική. Το σχολείο, με σύνθημα «Live. Learn. Love. Lead» («Ζήσε. Μάθε. Αγάπησε. Ηγήσου»), θα παραμείνει κλειστό.

Ένα 9χρονο αγόρι που δέχτηκε πυρά στο πόδι στη σφαγή της Τρίτης (24/5) είπε στη γιαγιά του ότι οι πυροβολισμοί «ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα». «Βρισκόταν στην τάξη του», είπε στο δίκτυο KENS 5 η γυναίκα που δεν κατονομάζεται, αλλά είναι απο τους «τυχερούς» καθώς ο εγγονός της δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες κι έχει ήδη βγει από το νοσοκομείο.

Το σπαρακτικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τα μέλη του Κογκρέσου να αψηφήσουν τα λόμπι της οπλοκατοχής.

«Πόσες ακόμα δεκάδες μικρά παιδιά, που είδαν τι συνέβη, θα υποχρεωθούν να δουν τους φίλους τους να πεθαίνουν, λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης», ενώ είναι στο σχολείο, «για τ’ όνομα του Θεού;» ρώτησε ο αρχηγός του κράτους. «Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Μπάιντεν «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε. Γροθιά στο στομάχι, οι εικόνες και οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω απο το μακελειό:

Ξαβιέ Λόπες

Ο 10χρονος μαθητής της τετάρτης τάξης είναι ένα από τα 19 παιδιά που σκοτώθηκαν στις 24 Μαΐου από τους πυροβολισμούς στο δημοτικό του σχολείο του Ουβάλντε. Είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε απο την οικογένειά του

Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O — Dillon Collier (@dilloncollier) May 25, 2022

Η μητέρα του ήταν μαζί του στο σχολείο κατά τη διάρκεια μιας τελετής απονομής βραβείων λίγες ώρες πριν από το μακελειό, χωρίς να ξέρει ότι θα ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπε. Ένας λογαριασμός GoFundMe έχει δημιουργηθεί από ένα μέλος της οικογένειας για να βοηθήσει τους γονείς του να συγκεντρώσουν χρήματα για την κηδεία του. Η οικογένεια είχε ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 24.000 δολάρια μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

Μακένα Λι Έλροντ

Η 10χρονη επιβεβαιώθηκε ότι είναι ανάμεσα στα θύματα από έναν οικογενειακό φίλο αργά το βράδυ της Τρίτης, αφού ο πατέρας της, Μπράντον Έλροντ, αποκάλυψε ότι αγνοούνταν μετά τον πυροβολισμό και είπε ότι φοβόταν «μπορεί να μην είναι ζωντανή» Οπως δήλωσε στο δίκτυο KTRK ότι ήταν «στο δρόμο για το γραφείο κηδειών» επειδή «δεν μπορούσ ενα βρει την κόρη του». «Είναι πολύ λυπηρό αυτό που έρχεται, αυτός ο κόσμος», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η Πιλάρ Νιούμπερι, της οποίας η κόρη ήταν συμμαθήτρια με την Έλροντ, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο Facebook ώρες αργότερα, λέγοντας: «Γλυκιά Μακέννα ξεκουράζεσαι στον Παράδεισο! Η καρδιά μου έχει ραγίσει καθώς η κόρη μου η Κλόι την αγάπησε τόσο πολύ!!»

Ελάιζα Κρους Τόρες

H μικρή Ελάιζα ειναι επίσης μεταξύ των θυμάτων «Ο παππούς της μου λέει ότι λείπει και έχει αρρωστήσει απο την αγωνία του.

Δεν ήθελε να πάει σχολείο σήμερα, αλλά της είπαν ότι πρέπει. Αναμένει νεότερα» έγραψε στο Twitter, ρεπόρτερ του δικτύου Fox News.

Έλι Γκαρσία

Ο Στίβεν Γκαρσία και η Τζένιφερ Λούγκο επιβεβαίωσαν ότι η κόρη τους, Έλι, σκοτώθηκε στο μακελειό της Τρίτης, αφού είχε εξαφανιστεί για αρκετές ώρες.

«Είναι δύσκολο να κάνω δήλωση για οτιδήποτε αυτή τη στιγμή το μυαλό μου πηγαίνει με 1000 μίλια την ώρα… αλλά θέλω να στείλω τις σκέψεις και τις προσευχές μας σε όσους επίσης δεν κατάφεραν να επιστρέψουν σπίτι απόψε!

Η Έλι μας ήταν μια κούκλα και ήταν η πιο ευτυχισμένη», έγραψε ο Στίβεν στο Facebook. «Η μαμά και ο μπαμπάς σε λατρεύουν να μην το ξεχνάς ποτέ αυτό και σε παρακαλώ προσπάθησε να μείνεις δίπλα μας».

Αμέρι Τζο Γκάρσα

Το επίσης κοριτσάκι τελείωνε την τετάρτη Δημοτικού. Είχε μόλις γιορτάσει τα 10α γενέθλιά της στις 10 Μαΐου. Ο πατέρας της περίμενε ώρες για να μάθει νέα για το πού βρισκόταν, μετά τον πυροβολισμό της Τρίτης μέχρι που διαπίστωσε συντετριμμένος ότι ήταν μεταξύ των θυμάτων. Ο Έιντζελ Γκάρσα την αποχαιρέτησε με σπαρακτικό τρόπο.

Angel Garza confirms death:

“Thank you everyone for the prayers & help trying to find my baby. She’s been found. My little love is now flying high with the angels above. Please don’t take a second for granted. Hug your family. Tell them you love them. I love you Amerie jo” 🙏🏽 pic.twitter.com/O9Vu0ThPyF — Mireya Villarreal (@ABCMireya) May 25, 2022

«Σας ευχαριστώ όλους για τις προσευχές και τη βοήθεια στην προσπάθειά μου να βρω το μωρό μου. Βρέθηκε. Η μικρή μου αγάπη τώρα πετάει ψηλά με τα αγγελούδια πάνω στον ουρανό. Παρακαλώ μην θεωρείτε δεδομένο ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αγκάλιασε την οικογένειά σου. Πες τους ότι τους αγαπάς. Σ’αγαπώ Αμέρι Τζο. Πρόσεχε τον αδερφό σου για μένα».

Ουζίγια Γκαρσία

O 8χρονoς Oυζίγια είναι μεταξύ των θυμάτων από τους πυροβολισμούς. Ο παππούς του Μάνι Ρένφρο είπε ότι ενημερώθηκε πως ο εγγονός του έχασε τη ζωή του στο μακελειό.

«Ήταν το πιο γλυκό αγοράκι που έχω γνωρίσει ποτέ», είπε. «Δεν το λέω μόνο επειδή ήταν εγγονός μου».

Ο μικρός τον είχε επικσκεφθεί οπως είπε για τελευταία φορά στο Σαν Άντζελο κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών.

«Άρχισα να του μαθαίνω ποδόσφαιρο και του έδειχνα να σουτάρει. Ήταν τόσο γρήγορο αγοράκι και μπορούσε να πιάσει τη μπάλα τόσο καλά. Θυμόταν τα πάντα και τα έκανε ακριβώς όπως έπρεπε όταν προπονούμασταν»

Aναμπέλ Γουαδαλούπε Ροντρίγκες

Φρικτή ενημέρωση: Μέλη της οικογένειας μου λένε πώς οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η 10χρονη Annabell Guadalupe Rodriguez σκοτώθηκε σήμερα. Λένε ότι ήταν στην 3η δημοτικού και στην ίδια τάξη με την ξαδέρφη της. Και λένε ότι σκοτώθηκε και ο ξάδερφός της σήμερα.

Terrible update: Family members tell me officials have confirmed 10-year Annabell Guadalupe Rodriguez was killed today. They say she was in 3rd grade and in the same classroom as her cousin. And they say her cousin was also killed today. @KHOU #Uvalde pic.twitter.com/FYuFQmEH5p — Anayeli Ruiz KHOU (@AnayeliNews) May 25, 2022

Εύα Μιρέλες

Η δασκάλα της 4ης τάξης δημοτικού ήταν μεταξύ των θυμάτων του πυροβολισμού στο σχολείο. Η 44 χρονη δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης ήταν παντρεμένη με τον Ruben Ruiz, 43 ετών, αστυνομικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και το ζευγάρι είχε αποκτήσει μία κόρη που είχε τελειώσει το σχολείο.

Η Μιρέλες εργάστηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα για 17 χρόνια και εργαζόταν στο συγκεκριμένο σχολείο τουλάχιστον μία πενταετία. Στο προφίλ της στο Robb Elementary School, περιγράφει τον εαυτό της ως λάτρη της πεζοπορίας και της ποδηλασίας.

«Είμαι έξαλλη που συνεχίζονται αυτοί οι πυροβολισμοί», είπε η θεία της, Lydia Martinez Delgado. «Αυτά τα παιδιά είναι αθώα. Τα τουφέκια δεν πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμα σε όλους. Αυτή είναι η πατρίδα μου, μια μικρή κοινότητα με λιγότερους από 20.000 κατοίκους.

Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα συνέβαινε σε ιδιαίτερα αγαπημένα πρόσωπα… Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για τη χώρα μας, το κράτος, τα σχολεία και ειδικά τις οικογένειες όλων», είπε η θεία της.

Η Όντρει Γκαρσία, της οποίας η κόρη ήταν πρώην μαθήτρια της Eva Mireles, είπε ότι ήταν η καλύτερη δασκάλα που είχε ποτέ το παιδί της. Η κόρη τη ςέχει διαγνωστεί με σύνδρομο Down και η Μιρέλες έκανε τα πάντα για να την ενσωματώσει στην τάξη της και να τη βοηθήσει, είπε.

Ίρμα Γκαρσία

Μητέρα τεσσάρων παιδιών και βετεράνος στο Δημοτικό Σχολείο Ρομπ για τουλάχιστον 23 χρόνια, συνεργαζόταν στενά με τη Μιρέλες.

«Η Τία μου δεν τα κατάφερε, θυσίασε τον εαυτό της προστατεύοντας τα παιδιά στην τάξη της, σας παρακαλώ να κρατήσετε την οικογένειά μου, συμπεριλαμβανομένης όλης της οικογένειάς της στις προσευχές σας, Ίρμα Γκαρσία είναι το όνομά της και πέθανε ηρωικά», έγραψε στο Twitter. ο ανιψιός της Τζον.

«Αγαπήθηκε από πολλούς και πραγματικά θα μας λείψει» Προτάθηκε ως η δασκάλα της χρονιάς για τα βραβεία 2018-19, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Trinity.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed.❤️‍🔥 pic.twitter.com/zM54TbooZZ — Joey.mtz (@Joeymtz4) May 25, 2022

Το μακάβριο έργο της αναγνώρισης συνεχίζεται με τους συντετριμμένους γονείς και συγγενείς να δίνουν καταθέσεις και να αναζητούν εναγωνίως στοιχεία.