Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 255 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Σαλαχουντίν Αγιούμπι αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ή 5,9, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Σημειώθηκε σήμερα στη 01:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 23:30 χθες, Τρίτη, ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, επεσήμανε το USGS.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, ως το Πακιστάν και την Ινδία, ανακοίνωσε το EMSC.

#BREAKING According to the Taliban spokesman, due to last night’s earthquake (magnitude 6.1), hundreds of people killed and wounded in four districts of #Paktika Province of Afghanistan. According to the sources more than 255 people have lost their lives & around 155 are injured pic.twitter.com/26cXbDYhqk

