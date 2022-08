Νέος ιός καταγράφηκε στην Κίνα, με τους ερευνητές να έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον Henipa Langya, γνωστός ως «Langya», ο οποίος φαίνεται πως μεταδίδεται από τα ζώα στους ανθρώπους.

Πιο αναλυτικά, ο νέος ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις βορειοανατολικές επαρχίες Σαντόγκ και Χενάν της Κίνας στα τέλη του 2018, αλλά επισήμως αναγνωρίστηκε από τους επιστήμονες την περασμένη εβδομάδα.

Τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί είναι 35 και η υγειονομική αρχή της Ταϊβάν παρακολουθεί επίσης στενά την εξάπλωση.

Οι ερευνητές έκαναν τεστ σε άγρια ​​ζώα και βρήκαν το RNA του ιού σε πολλά μικρά θηλαστικά που ονομάζονται μυγαλή. Ο ιός ανιχνεύθηκε επίσης στο 2% των οικόσιτων κατσικιών και στο 5% των σκύλων.

Στα κρούσματα, ο ιός προκάλεσε συμπτώματα όπως πυρετό, κόπωση, βήχα, κόπωση, εμετό απώλεια όρεξης και μυϊκούς πόνους. Όλοι οι άνθρωποι που μολύνθηκαν είχαν πυρετό, είπαν οι επιστήμονες. Ο ιός ήταν το μόνο πιθανό παθογόνο που βρέθηκε σε 26 από τα 35 άτομα, υποδηλώνοντας ότι «ο ιός ήταν η αιτία της εμπύρετης ασθένειας». Για την ώρα, δεν υπάρχουν θάνατοι λόγω της νέας ασθένειας.

Η σχετική μελέτη για τον ιό με τίτλο «A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China» δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο New England Journal of Medicine.

Ο καθηγητής Wang Linfa της Ιατρικής Σχολής Duke-NUS, συν-συγγραφέας της μελέτης, ανέφερε στο Global Times ότι τα κρούσματα «δεν ήταν θανατηφόρα ή πολύ σοβαρά» και μέχρι στιγμής «δεν χρειάζεται πανικός».

Άγνωστο εάν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων

Πάντως, δεν ήταν ακόμη σαφές εάν ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν φαίνεται πως τα περισσότερα από τα 35 κρούσματα αφορούσαν αγρότες και εργάτες εργοστασίων.

«Η ανίχνευση επαφών εννέα ασθενών με 15 άτομα που είχαν στενή επαφή δεν αποκάλυψε μετάδοση του ιού, αλλά το μέγεθος του δείγματός μας ήταν πολύ μικρό για να προσδιορίσει την κατάσταση της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο», διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν την αλληλουχία του γονιδιώματος LayV και προσδιόρισαν ότι πρόκειται για ιό henipa, μια κατηγορία ζωονοσογόνων ιών RNA που περιλαμβάνει επίσης τον ιό Hendra και τον ιό Nipah.

Ο ιός Hendra – που επηρεάζει τα άλογα και τους ανθρώπους προέρχεται από την Αυστραλία – και ο ιός Nipah – έχει προκαλέσει εστίες ασθενειών στη νοτιοανατολική Ασία – έχουν συνδεθεί και οι δύο με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Ο ιός Langya σχετίζεται πάντως περισσότερο με τον ιό Mojiang, ο οποίος ανακαλύφθηκε στη νότια Κίνα.

Τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων της Ταϊβάν (CDC) ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι θα εφαρμόσουν μέτρα αλληλουχίας γονιδιώματος και επιτήρησης για τον ιό.

Ο Chuang Jen-hsiang, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του CDC της Ταϊβάν, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο οργανισμός ερευνά τις οδούς μετάδοσης και θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο Γεωργίας για να ερευνήσει για παρόμοιες ασθένειες στην Ταϊβάν.

Όπως τονίζει η Guardian, οι ειδικοί στις μολυσματικές ασθένειες έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η κλιματική κρίση και η καταστροφή της φύσης θα αυξήσουν τον κίνδυνο μετάδοσης ιών από τα ζώα στον άνθρωπο.