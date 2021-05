Σαρλ Μισέλ – πιστοποιητικό εμβολιασμού: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την παρουσίαση του στην Ελλάδα.

«Η ιδέα για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό γίνεται σήμερα πραγματικότητα!» έγραψε στα ελληνικά, στον προσωπικό του λαγαριασμό στο twitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού EU Digital Covid Certificate. Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε επίσης:«Ο @PrimeministerGR είναι ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της ιδέας που θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή».

Greece 🇬🇷 is on the frontline of European recovery.

Η ιδέα για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό γίνεται σήμερα πραγματικότητα!

Ο @PrimeministerGR είναι ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της ιδέας που θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στη κανονικότητα. Η Ελλάδα στη πρώτη γραμμή. pic.twitter.com/sjtu07vMAb

— Charles Michel (@eucopresident) May 28, 2021