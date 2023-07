Ρεύμα – επιδοτήσεις: Tα μέτρα στήριξης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τον Αύγουστο ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στον Αύγουστο, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση θα είναι 10€/MWh. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 kWh, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η ενίσχυση ανέρχεται στα 50 €/MWh και απορροφά το σύνολο του αυξημένου κόστους.

Επιπλέον για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η ενίσχυση ανέρχεται στα 10€/MWh.

Η αξία της ενίσχυσης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες, τον Αύγουστο, ανέρχεται συνολικά σε 19 εκατ. ευρώ.

Προμηθευτές: Τα τιμολόγια για τον Αύγουστο

Σταθερά τιμολόγια για τον Αύγουστο ή μειώσεις σε σχέση με τον Ιούλιο ανακοίνωσε η πλειονότητα των προμηθευτών.

Συγκεκριμένα οι χρεώσεις που ανακοίνωσε η ΔΕΗ παραμένουν στο επίπεδο του τρέχοντος μήνα, δηλαδή 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα αν η κατανάλωση είναι έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 σεντς αν η κατανάλωση του μήνα υπερβεί τις 500 κιλοβατώρες. Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση παραμένει επίσης στα 11,4 σεντς.

Ενδεικτικά τα τιμολόγια από τους λοιπούς προμηθευτές:

Protergia Οικιακό Value: 0,0946 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 0,11115)

Ήρων SIMPLY GENEROUS HOME, 8,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,0855 Euro/kWh) (από 0,1125)

Elpedison Green Economy: 8 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,1)

NRG on time: 13,7 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 13,2)

Watt&Volt Value: 9,46 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,15)

Volterra: 13,98 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Zenith Home Now: 14,4 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις για το πλαίσιο στήριξης

Στο μεταξύ έως τις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις για το πλαίσιο που θα ισχύει ως προς τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τον Οκτώβριο, όποτε λήγει η ισχύς του έκτακτου μηχανισμού που εφαρμόζεται από πέρυσι το καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Μέριμνά μας παραμένει η σωστή λειτουργία της αγοράς και η στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση αυτή στάθηκε δίπλα τους όλο τον τελευταίο χρόνο και απέκρουσε στην πράξη τις μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να εξακολουθούμε να το κάνουμε για το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα υπάρχουν γι’ αυτά τα θέματα πολύ συγκεκριμένες εξαγγελίες στην ομιλία μου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης».

Προς σύντμηση της προθεσμίας

Το νέο πλαίσιο έχει τεθεί σε διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή με τους προμηθευτές να επισημαίνουν μεταξύ άλλων αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων έντυπης γνωστοποίησης των νέων τιμολογίων δύο μήνες πριν τεθούν σε ισχύ (δηλαδή ως το τέλος Ιουλίου). Το ΥΠΕΝ προσανατολίζεται σε σύντμηση της προθεσμίας γνωστοποίησης στον ένα μήνα με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο.