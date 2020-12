Πότε έρχονται τα εμβόλια στην Ελλάδα – Η διαδικασία στο emvolio.gov.gr

Κορoνοϊός: Ξεκίνησε η διανομή των εμβολίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει σιγά σιγά ο εμβολιασμός. Ποιά θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, στην Ελλάδα και πώς θα κλείνουμε ραντεβού.

Οι αρχές είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, έτσι ώστε να γίνει ασφαλείς η μεταφορά των εμβολίων και να μην υπάρξουν προβλήματα.

Όπως μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, έχει στηθεί μια πρωτοφανής επιχείρηση και άπαντες κινούνται σε ρυθμούς προετοιμασίες προκειμένου να μην πάει τίποτα στραβά.

Στο ρεπορτάζ του σταθμού αναφέρθηκε πως υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο προβλέπει την παρουσία οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., πάνοπλων αστυνομικών της ΕΚΑΜ και ελικοπτέρου της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η νταλίκα που θα μεταφέρει τα εμβόλια.

«Αφού πακετάραμε προσεκτικά τις δόσεις των προσφάτως εγκεκριμένων εμβολίων κατά του κορονοϊού, έφυγαν για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει στο μήνυμά της η Κομισιόν και προσθέτει: «Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στους προορισμούς τους για να χρησιμοποιηθούν κατά τις «Μέρες Εμβολιασμού της ΕΕ» στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου».

Τη συγκίνησή της για την αποστολή των πρώτων εμβολίων, ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Είμαι συγκινημένη να βλέπω τα πρώτα εμβόλια που εστάλησαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ταυτόχρονα. Σε λίγες ημέρες οι πρώτοι Ευρωπαίοι θα έχουν εμβολιαστεί. Σύντομα θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους. Μαζί θα ξεπεράσουμε την πανδημία» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020