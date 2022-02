Για έναν νεκρό από τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας σε πόλεις της Ουκρανίας ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο νεκρός καταγράφηκε στην πόλη Μπροβαρί στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου ενώ στην ίδια περιοχή υπάρχει και τουλάχιστον ένας τραυματίας.

Από την πλευρά τους οι ρωσόφονοι αυτονομιαστές υποστηρίζουν ότι απέκτησαν τον έλεγχο δύο πόλεων στην επαρχία του Λουγκάνσκ σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο RIA.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η ουκρανική αστυνομία κάνοντας λόγο για κατάληψη δύο χωριών στην περιοχή του Λουγκάνσκ.



Τη στιγμή που έκρήξεις σημειώνονται σε Κίεβο, Οδησσό και Μαριούπολη, φοβισμένοι πολίτες όλων των ηλικιών εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τρέχουν στα διάφορα καταφύγια για να προφυλαχθούν.

Εικόνα από καταφύγιο στο Χάρκοβο:

Raw footage from a Chinese student showing locals taking refuge in an air raid shelter in the Ukrainian city of Kharkiv. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/qWXPglEgqt

— CGTN (@CGTNOfficial) February 24, 2022