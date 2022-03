Πόλεμος: Υπενιθμίζουμε ότι το κονβόι της ελληνικής αποστολής συνεχίζει για τρίτη ημέρα το ταξίδι του μαζί με οχήματα άλλων διεθνών μέσων που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά, σε εκτενές ρεπορτάζ του ITV News φαίνεται λίγο έξω από την Μαριούπολη, το κονβόι με ελληνικά και ξένα οχήματα συνάντησε ένα σημείο ελέγχου από Ρώσους στρατιώτες. Ο καμεραμάν του ΙΤV News αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για Ρώσους λόγω του «Ζ» σε ένα από τα τανκς. Ο οπερατέρ ξεκίνησε να βιντεοσκοπήσει με μυστικότητα όσα συνέβαιναν.

Όπως εξηγεί το ITV News, αν και αρχικά οι στρατιώτες εμφανίστηκαν χαλαροί, ξαφνικά κάτι τους τρόμαξε. «Ο πυργίσκος του μολύβδινου τανκ γύρισε προς το μέρος μας. Είχαμε κυριολεκτικά ένα όπλο στραμμένο προς τα εμάς. Τότε στρατιώτες γονάτισαν και στόχευσαν με τα τουφέκια τους προς το κονβόι μας», περιγράφει ο δημοσιογράφος του ITV News.

Λίγο μετά ήρθε η λήξη του συναγερμού. «Ευτυχώς τα πράγματα ηρέμησαν και οι Ρώσοι στρατιώτες πλησίασαν το όχημά μας. Τους υποδέχτηκαμε με μεγάλα χαμόγελα και χαρούμενα γεια. Ο Σον και εγώ βγήκαμε έξω και ανοίξαμε την μπότα. Ένας από τους Ρώσους έδειξε τέσσερις βαλίτσες τις οποίες υπάκουα βάλαμε στην άσφαλτο και ανοίξαμε. Ψαχούλεψαν λίγο και μετά έγνεψαν καταφατικά. Ήμασταν ελεύθεροι να προχωρήσουμε».

Στο βίντεο του ITV News και στις στιγμές αγωνίες που βίωσε το ελληνικό κονβόι αναφέρθηκε και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουκρανία Σταυρός Ιωαννίδης ο οποίος ήταν ανάμεσα στους Έλληνες δημοσιογράφους που ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι από την Μαριούπολη. «Θα σας πω μόνο ότι το αυτοκίνητο που βλέπετε μπροστά, που γράφει PRESS είναι το δικό μας αυτοκίνητο. Ήταν το ITV ακριβώς πίσω μας», είπε σήμερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.

Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ ο Σταύρος Ιωάννιδης επισήμανε ότι κανείς δεν κατάλαβε τον λόγο για τον οποίο οι Ρώσοι από εκεί που ήταν χαλαροί ξαφνικά άλλαξαν στάση. «Ευτυχώς που δεν έκανε κανείς καμία απότομη κίνηση γιατί είχαμε μέσα στο κονβόι μητέρες με παιδιά μικρά. Μπορεί οποιαδήποτε κίνηση πανικού, να άνοιγε μία πόρτα ή να κατέβαινε ένα παράθυρο, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί», είπε.

Without wi-fi, electricity and fuel, broadcasting out of Mariupol became impossible for the ITV News team and they joined the last convoy out

‘Initially the soldiers appeared relaxed, but suddenly something spooked them’

Watch @johnirvineitv‘s report:https://t.co/uzK9MgkMJe pic.twitter.com/msOxBhDU1d

— ITV News (@itvnews) March 3, 2022