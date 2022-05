Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομσιόν το έκτο αυτό πακέτο θα περιλαμβάνει κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κυρώσεις κατά μεγάλων ρωσικών τραπεζών όπως την έξοδο από το σύστημα SWIFT της Sberbank, απαγόρευση εκπομπής σε τρεις μεγάλους κρατικούς ρωσικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σε οποιαδήποτε μορφή (διαδικτυο, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα κλπ) και σταδιακή κατάργηση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα καταργήσουμε σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο με τακτοποιημένο τρόπο, με τρόπο που να επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές…θα καταργήσουμε σταδιακά την προμήθεια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία εντός 6 μηνών και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους» δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίσης ένα «φιλόδοξο πακέτο ανάκαμψης» για την Ουκρανία, σχεδιασμένο όπως τα σχέδια ανάκαμψης μετά τον κορωνοϊό για τα κράτη – μέλη της ΕΕ, με μεταρρυθμίσεις και ορόσημα για να ξεκλειδώσει τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται και να στηρίξει την πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ.

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την πρόσθετη καταχώριση στη μαύρη λίστα με τις κυρώσεις, αξιωματούχων και άλλων προσώπων που ενεπλάκησαν στα εγκλήματα πολέμου στην Μπούτσα, αλλά και των υπεύθυνων για τις «απάνθρωπες» σκηνές στην πόλη της Μαριούπολης, όπως είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Αυτό είναι ακόμα ένα μήνυμα στους δράστες του Κρεμλίνου: γνωρίζουμε ποιοι είστε, θα σας κρατάμε υπόλογους και δεν θα διαφύγετε», πρόσθεσε.

Δεύτερον, το 6ο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει τον αποκλεισμό πρόσθετων σημαντικών ρωσικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων τη ρωσική τράπεζα Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, που κατέχει περίπου το 37% του ρωσικού τραπεζικού τομέα. «Χτυπάμε τράπεζες που είναι συστημικά σημαντικές στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ικανότητα του Πούτιν να σπείρει την καταστροφή», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Τρίτον, μετά την απαγόρευση του Sputnik και του RT, απαγορεύεται η μετάδοση στην ΕΕ, τριών ακόμη ρωσικών ειδησεογραφικών καναλιών. «Δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν το περιεχόμενό τους πλέον στην ΕΕ, ούτε δορυφορικά ούτε μέσω διαδικτύου. Τα κανάλια αυτά είναι φερέφωνα των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας του Πούτιν και δεν πρέπει να τους δίνουμε άλλο βήμα», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τέταρτον, το Κρεμλίνο βασίζεται σε λογιστές και συμβούλους από την Ευρώπη και αυτό θα σταματήσει. Δεν θα παρέχονται πλέον αυτές οι υπηρεσίες στη Ρωσία.

Πέμπτον, μετά την απαγόρευση του ρωσικού άνθρακα σήμερα θα απαγορευθούν σταδιακά οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. «Δεν θα είναι εύκολο, γιατί κάποια κράτη-μέλη εξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει», παραδέχτηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Προτείνεται η απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου από την Ευρώπη, με πλήρη απαγόρευση εισαγωγής δια θαλάσσης και μέσω αγωγών διυλισμένου και αργού πετρελαίου. Αυτό θα γίνει με τρόπο σταδιακό, εντός 6 μηνών για το αργό πετρέλαιο και μέχρι το τέλος του έτους για τα διυλισμένα προϊόντα, ώστε «να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην παγκόσμια αγορά», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής. « Έτσι θα μεγιστοποιηθεί η πίεση στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσουμε την παράπλευρη ζημιά σε εμάς και σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ δεν θέλει μόνο να βοηθήσει την Ουκρανία να νικήσει τον πόλεμο, αλλά και να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο. Πρότεινε η ΕΕ να αρχίσει να εργάζεται σε ένα φιλόδοξο πακέτο ανοικοδόμησης της χώρας, το οποίο θα φέρει μαζικές επενδύσεις. Η ίδια σημείωσε ότι η ΕΕ έχει ήδη κάνει πολλά, με άμεση στήριξη στον ουκρανικό προϋπολογισμό και πακέτο μακροοικονομικής βοήθειας, ενώ οι δασμοί από τα προϊόντα της χώρας έχον σταματήσει. Τόνισε, επίσης, ότι το ΑΕΠ της Ουκρανίας θα μειωθεί κατά 35-50% φέτος και ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι από το Μάιο και μετά η Ουκρανία θα χρειάζεται 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα για να συνεχίσει να υπάρχει.

«Πρέπει να τους στηρίξουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Καλωσορίζω ότι και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σοβαρή στήριξη στον προϋπολογισμό της Ουκρανίας και πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο, ως ΕΕ», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι σε δεύτερο στάδιο θα έρθει η ανοικοδόμηση της χώρας, μετά τη συγκλονιστική καταστροφή σε σπίτια, σιδηροδρόμους, σχολεία, εργοστάσια. «Μέσα στο χάος του πολέμου είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια ακριβή εκτίμηση, αλλά οι οικονομολόγοι μιλούν για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό αργό έως τα τέλη του 2023

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό αργό έως τα τέλη του 2023 βάσει υφιστάμενων συμβολαίων, δήλωσε σήμερα ευρωπαϊκή πηγή στο Reuters, επωφελούμενες από τις εξαιρέσεις στο εμπάργκο πετρελαίου που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα να απαγορευθούν οι εισαγωγές ρωσικού αργού εντός έξι μηνών καθώς και των προϊόντων διύλισης έως τα τέλη του έτους.

Σε μια προσπάθεια να πεισθούν οι επιφυλακτικές χώρες να μην ασκήσουν βέτο στην πρόταση, οι Βρυξέλλες πρότειναν μια μεγαλύτερη περίοδο για την εφαρμογή του εμπάργκο για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με την πηγή.

Κυρώσεις στον Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλο, σχεδιάζει να επιβάλλει η ΕΕ

Κυρώσεις στον Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλο, σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, στον επόμενο γύρο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας θα περιλαμβάνεται και ο Κύριλλος, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ένωσης οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν.

Οι διαφωνίες για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Αρχικά, η Γερμανία αντιστεκόταν στην επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, παρά τις επικρίσεις από την Ουκρανία. Όμως πλέον το Βερολίνο τάχθηκε και αυτό υπέρ του μέτρου, αφού μπόρεσε να βρει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού με αργό.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του μείωσε την προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία, που αποτελούσαν το 35% της συνολικής ποσότητας πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, στο 12% των εισαγωγών μέσα σε μόλις οκτώ εβδομάδες. Η εισβολή στην Ουκρανία ώθησε την ΕΕ να επανεξετάσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, εξαγωγές τεράστιας αξίας για την κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι 27 εισήγαγαν από τη Ρωσία ορυκτά καύσιμα αξίας 44 δισεκατομμυρίων ευρώ από την έναρξη της εισβολής του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, σύμφωνα με στοιχεία του Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Κατά εκτιμήσεις του κέντρου μελετών Bruegel, το ρωσικό πετρέλαιο που καταναλώνεται καθημερινά στην Ευρώπη έχει αξία 450 εκατομμυρίων δολαρίων και εν μέρει χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Η επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό αργό ακολουθεί την επιβολή απαγόρευσης στον ρωσικό άνθρακα, στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου κυρώσεων. Ο τερματισμός των εισαγωγών άνθρακα από τη Ρωσία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο σε όλες τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία ήδη τον Μάρτιο, στην αρχή του πολέμου. Ωστόσο, οι εισαγωγές αυτές κάλυπταν ούτως ή άλλως μικρό μέρος των αναγκών της χώρας, ειδικά σε σύγκριση με την ΕΕ.

Today we are presenting the sixth package of sanctions.

First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.

We know who you are.

And you will be held accountable. pic.twitter.com/WO2S8ly0qw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022