Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία πως κατέστρεψε χθες Τετάρτη με αεροπορικό βομβαρδισμό θέατρο της Μαριούπολης στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άνθρωποι.

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του Δραματικού Θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

Breaking: Videos show a destroyed Mariupol theater that Ukrainian officials say sheltered hundreds of civilians. Information about victims was not yet known, officials said. They blamed Russia for the attack. https://t.co/CQH6yzbtCt pic.twitter.com/eR8FqyAI6E

Ο δήμος της Μαριούπολης δημοσιοποίησε από τη δική του πλευρά στην πλατφόρμα Telegram φωτογραφία που δείχνει το κεντρικό τμήμα του θεάτρου εντελώς κατεστραμμένο, με μια λευκή στήλη καπνού να υψώνεται από τα συντρίμμια. Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος.

Η Ρωσία αρνείται ότι οι δυνάμεις της έπληξαν το κτίριο, κατηγορεί τη μονάδα ουκρανών εθνικιστών Αζόφ.

Η δημοτική αρχή επιμένει ωστόσο ότι ρωσικό «αεροσκάφος έριξε βόμβα στο κτίριο», ενώ ανέφερε πως «είναι αδύνατον» να εξακριβωθεί πόσα είναι τα θύματα «καθώς ο βομβαρδισμός συνοικιών συνεχίζεται». «Η είσοδος του καταφυγίου έχει κλείσει από τα συντρίμμια», διευκρίνισε.

Δεκατρία λεωφορεία που μετέφεραν κάπου τριακόσιους πρόσφυγες από την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης έφθασαν σήμερα στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι Ουκρανοί είχαν γράψει τη λέξη «Παιδιά» με τεράστια γράμματα έξω από το κτήριο για να μην το βομβαρδίσουν οι Ρώσοι:

The words “children” were written in Russian in large white letters in front of & behind the theater that was destroyed in #Mariupol today. These were added around March 12. Video posted on March 10 shows theater packed with sheltering families. @Maxar https://t.co/nrQLa2V6Ro pic.twitter.com/paKUEBQww2

— Christoph Koettl (@ckoettl) March 16, 2022