Πόλεμος: Οι Ρώσοι φαίνεται πως «ετοιμάζονται» νέες επιθέσεις σε Χάρκοβο, Σούμι και Μπρόβαρι. Συγκλονίζουν οι εικόνες που φέρνουν στη δημοσιότητα ουκρανικά ΜΜΕ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας το πολυόροφο κτίριο βρίσκεται στη γειτονιά Ομπολόν και χτυπήθηκε από οβίδα γύρω στις 5 τα ξημερώματα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία εμφανίζονται πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες και να βοηθούν κόσμο να βγει από το κτίριο.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022