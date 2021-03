Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Πότε θα είναι έτοιμο – Πώς θα λειτουργεί

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Ξεκινάει σιγά – σιγά η δημιουργία του πράσινου πιστοποιητικού υγείας, με το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα από το καλοκαίρι στην Ευρώπη.

Η Κομισιόν θέλει μέχρι το καλοκαίρι να είναι έτοιμο για να σωθεί η τουριστική περίοδος, καθώς ο κάτοχος του θα βεβαιώνει πώς έχει εμβολιαστεί κατά της Covid-19,

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN για το «πράσινο φως» της Κομισιόν είπε:

«Ήμουν ο πρώτος που ήγειρε το ζήτημα του πράσινου, ψηφιακού πιστοποιητικού στα μέσα Ιανουαρίου, όταν ήταν απολύτως ξεκάθαρο σε εμένα ότι σε κάποιο σημείο, είτε στα μέσα της άνοιξης, είτε το καλοκαίρι, οι Ευρωπαίοι θα ένιωθαν την ανάγκη να ταξιδέψουν και έπρεπε, στο μέτρο του εφικτού, να διευκολύνουμε την πραγματοποίησή τους. Τότε υπήρχε μια αντίθεση, αλλά η Κομισιόν υιοθέτησε αυτήν την ιδέα, υποβάλλοντας την πρότασή της, η οποία θα διευκολύνει σημαντικά τα ταξίδια, που είναι σημαντικό για χώρες όπως η Ελλάδα που είναι πολύ εξαρτημένη από τον τουρισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενη χθες στο πιστοποιητικό εμβολιασμού, η κυβερνητική εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα μας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – όπως ανακοίνωσε χθες η πρόεδρός τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – υιοθέτησε πλήρως την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα Ψηφιακό «Πράσινο» Πιστοποιητικό με το οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν και πάλι να έχουν εύκολη μετακίνηση εντός της Ε.Ε.».

«Το πιστοποιητικό αυτό -όπως από την αρχή είχε διευκρινίσει ο Πρωθυπουργός- θα λειτουργεί σαν λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, καθώς θα απαλλάσσει τους ταξιδιώτες από γραφειοκρατικές διαδικασίες και ταλαιπωρία, καλύπτοντας τρεις τύπους πιστοποιητικών: πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

Προφανώς, λοιπόν, δεν πρόκειται για «πιστοποιητικό επιπολαιότητας και πολιτικής ανικανότητας», ούτε για πρωτοβουλία «καταδικασμένη να αποτύχει», αλλά για μια σημαντική επιτυχία των προσπαθειών του Πρωθυπουργού που θα συμβάλει στη διευκόλυνση και την τόνωση των τουριστικών ροών προς τη χώρα μας».

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.

The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information#StrongerTogether

