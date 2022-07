Σοκαρισμένη είναι η παγκόσμια κοινότητα από την επίθεση ενόπλου εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, ενώ πολλά διεθνή ΜΜΕ εκφράζουν φόβους ότι ο 67χρονος πολιτικός είναι ήδη νεκρός.

Το πυροσβεστικό σώμα της Νάρα (στα δυτικά της Ιαπωνίας) επιβεβαίωσε ότι ο Σίνζο Άμπε εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ άνδρας εφοδιασμένος με τουφέκι πισώπλατα, καθώς ο πολιτικός εκφωνούσε προεκλογική ομιλία σε ανοικτό χώρο, δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

Κατά τον ιάπωνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Άμπε υπέστη την επίθεση του ενόπλου περί τις 11:30 (τοπική ώρα).

Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe

NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds

— BNO News (@BNONews) July 8, 2022