Πελώνη: Πώς θα παίρνουμε τα self test – Τι ισχύει για την πληρωμή τους

Κορονοϊός: Στις αρχές Απριλίου θα ξεκινήσει στη χώρα μας η δωρεάν παροχή self test σε όλο τον πληθυσμό. Η κυβερνητική εκπρόσωπος έδωσε διευκρινήσεις για το πώς θα γίνεται η διαδικασία.

Πού θα δηλώνονται τα αποτελέσματα

«Κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς του ένα test ανά εβδομάδα, παρέχοντας τον ΑΜΚΑ στον φαρμακοποιό. Κάθε πολίτης θα έχει έτσι τη δυνατότητα επιτήρησης της υγείας του και σύμπραξης στην ανάσχεση της διασποράς του ιού». εξήγησε.

Σε ερώτηση για το αν τα self test θα δίνονται από τα φαρμακεία με κάποιο αντίτιμο, όπως προτείνουν οι φαρμακοποιοί, η κυρία Πελώνη απάντησε κατηγορηματικά ότι τα self τεστ θα δίνονται απολύτως δωρεάν. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση πάντως, είπε πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τους φαρμακοποιούς σχετικά με την καταβολή ενός «συμβολικού» αντιτίμου αν κάποιος πολίτης ζητήσει από τον φαρμακοποιό να τον βοηθήσει στο self test.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το αποτέλεσμα των τεστ αυτών θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα, ενώ θα προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό τεστ που γίνονται καθημερινά.

«Είναι ψευδέστατο, υποβαλλόμενο και καταγγελόμενο από εμένα ότι εμείς οι φαρμακοποιοί ζητήσαμε 15 ευρώ για το self test, εμείς μιλούσαμε για το covid test», δήλωσε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνος Λουράντος.

«Όποιος χρησιμοποιεί το φαρμακείο πρέπει να πληρώνει και κάτι», πρόσθεσε, αφού όπως εξήγησε «έρχεται κάποιος να πάρει το τεστ να το περάσουμε σε πλατφόρμα, να το ορίσουμε, να του γράψουμε τις οδηγίες, να του πούμε πώς θα γίνει».

«Είναι φλου όλα τα πράγματα» ανέφερε ο κ. Λουράντος. «Πώς θα πάρουμε τα τεστ, μέσω ποιου συστήματος και πόσα θα πάρει ο καθένας;», διερωτήθηκε.

«Δεν πρέπει η κυβέρνηση να μας δώσει ένα αντίτιμο; Πόσο κάνει το τεστ 2,50; 3 ευρώ; 2,80; 30 λεπτά, 50 λεπτά;…» πρόσθεσε.

«Εμείς πρέπει να το παραγγείλουμε, να το πάρουμε, να το βάλουμε σε ειδικό μέρος, να έρθει ο πολίτης, να τον περάσουμε με τον ΑΜΚΑ στην πλατφόρμα, να του δώσουμε τις οδηγίες όλα αυτά κοστίζουν και πληρώνουμε υπαλλήλους», κατέληξε.

«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένη, η πίεση στο ΕΣΥ εντείνεται και η κούραση όλων αυξάνεται», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Σε αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση απαντά συνεχίζοντας την ενίσχυση του ΕΣΥ και επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία ως προς τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας», τόνισε.

Όπως είπε η κ. Πελώνη «Στο πλαίσιο αυτό κατόπιν εισήγησης της επιτροπής των ειδικών αποφασίστηκαν και μπήκαν σε εφαρμογή στοχευμένες προσαρμογές στα μέτρα που λαμβάνουν υπόψιν την ψυχολογική κόπωση της κοινωνίας καθώς και το γεγονός ότι η μέρα μεγαλώνει και ο καιρός βελτιώνεται. Αφορούν πρωτίστως τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας καθώς και βαλβίδες εκτόνωσης για την αποφυγή συγκεντρώσεων σε σπίτια και σε κλειστούς χώρους».

Και πρόσθεσε: «Έτσι, ώστε να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση στα μέτρα, μείωση του επιδημιολογικού φορτίου, αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας και σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων».

Αναφερόμενη στην επίταξη γιατρών είπε ότι «Ελπίζουμε ότι οι γιατροί θα πράξουν το καθήκον τους, διαφορετικά θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο».

Γιατί η κυβέρνηση δεν επιστρατεύει και ιδιωτικές κλινικές εκτός από γιατρούς, ανέφερε ότι «υπάρχει ήδη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα», ενώ για τον μη εμβολιασμό υγειονομικών, είπε ότι «εναπόκειται στη συνείδηση του καθενός. Ελπίζω να ακούσουν όλοι την έκκληση να το κάνουν».

Για το αν βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 29 Μαρτίου, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι «είναι ακόμα Δευτέρα, αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή».