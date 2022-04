Σοκ προκάλεσε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το βίντεο, που παρουσίασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τις ρωσικές βαρβαρότητες στην πόλη Μπούτσα.

Το κλίμα για τη Ρωσία ήταν εξαιρετικά βαρύ, με τον Ζελένσκι να ζητά την αποπομπή της από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ ο ΟΗΕ έκανε γνωστό ότι έχει ήδη τεκμηριώσει τους θανάτους σχεδόν 1.500 αμάχων -ανάμεσά τους και 121 παιδιά – και τον τραυματισμό άλλων 2.195, ενώ εκτιμά ότι ο απολογισμός αυτός θα ανέβει στη συνέχεια, αφού η καταγραφή συνεχίζεται. Υπολογίζει επίσης ότι περίπου 11 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί, με πάνω από 4 εκατομμύρια να έχουν φύγει ήδη από τη χώρα.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι ο ΟΗΕ ερευνά και καταγγελίες για χρήση βομβών διασποράς σε κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας, αλλά και για σεξουαλικά εγκλήματα, όπως είπε η αναπληρώτρια γενική γραμματέας, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες:

This video was shown by @ZelenskyyUa at a meeting of UN Security Council, which was convened because of #BuchaMasacre.

He showed the genocide of the Ukrainians committed by russian army.

He said: #russia is turning the right of veto into the right of murders.

Expel 🇷🇺 from @UN! pic.twitter.com/j4rnnloMfs

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) April 5, 2022