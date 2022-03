Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε μια αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη.

Μεταξύ άλλων, παιδιά βρίσκονται «κάτω από τα συντρίμμια», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα θύματα.

Νωρίτερα οι δημοτικές αρχές ανέφεραν ότι ένα νοσοκομείο παίδων στην πόλη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα. Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters.

Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

«Απευθείας βομβαρδισμός σε μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. «Κτηνωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνεργός, αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε τη δύναμη, αλλά φαίνεται ότι χάνετε την ανθρωπιά σας».

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο Twitter στο οποίο διακρίνεται ένα κτήριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. «Σήμερα, η Ρωσία βομβάρδισε ένα νοσοκομείο Παίδων και ένα Μαιευτήριο στη Μαριούπολη», ήταν το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση. Το βίντεο έδειχνε τρύπες σε παράθυρα σε ένα τριώροφο κτήριο του νοσοκομείου, που φαινόταν ότι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και τεράστιους σωρούς ερειπίων.

Την ίδια ώρα, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο από το βομβαρδισμό της Μαριούπολης.

Η Ουκρανία κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα τη Ρωσία ότι παραβίασε την εκεχειρία για να αποτρέψει την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη, όπου ο Ερυθρός Σταυρός έχει κάνει λόγο για «σκηνές Αποκάλυψης».

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει στους αμάχους να φύγουν από τις πολιορκημένες πόλεις, αλλά οι προσπάθειες εκκένωσης στη Μαριούπολη φάνηκε να απέτυχαν ξανά, όπως και πολλές προηγούμενες προσπάθειες από το Σάββατο.

Mariupol is being erased by RF shells on our eyes. A direct blow at the maternity center has happened. Women in labor and kids are under the wreckage. Instead of new lives – deaths. Won’t it be enough to close the 🇺🇦 sky from missiles? Isn’t it an argument to stop the killing? pic.twitter.com/lwUNrg4AkV

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022